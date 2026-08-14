"Стоимость акций равна нулю": премьер рассказал, когда может решиться судьба airBaltic
Судьба airBaltic может решиться уже 17 августа, когда состоится собрание держателей облигаций авиакомпании. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что сейчас будущее национального авиаперевозчика фактически находится в руках кредиторов, а стоимость принадлежащих акционерам акций "равна нулю".
Правительство попросит у Сейма полномочия на участие в привлечении дополнительного финансирования для латвийской национальной авиакомпании airBaltic в размере до 30 млн евро, сообщил в пятницу после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис.
Козловскис подчеркнул, что речь не идет о государственной поддержке. Правительство попросит Сейм предоставить такой мандат, чтобы при необходимости государство могло участвовать в привлечении временного финансирования. Сумма может составить "от нуля до 30 млн евро".
По словам министра, государство как один из кредиторов должно продемонстрировать готовность участвовать в привлечении временного финансирования на тех же условиях, что и частные кредиторы.
Также планируется продлить до 31 декабря срок возврата ранее предоставленного airBaltic государственного займа в размере 30 млн евро. Сейчас крайний срок его погашения установлен на 31 августа. Решение о продлении также должен будет принять Сейм.
Козловскис пояснил, что Латвии принадлежат облигации airBaltic на сумму 50 млн евро, что составляет 13% от общего объема облигаций. Поэтому пропорционально необходимо установить максимальную сумму, в пределах которой Кабинет министров сможет принимать решение о приобретении дополнительных облигаций. Она составит до 30 млн евро.
"Получив мандат, Кабинету министров потребуется отдельное решение. Это не означает, что участие станет обязательным, но у правительства будет право отдельно решать, участвовать или нет, если будет получено согласие остальных держателей облигаций", - подчеркнул Козловскис.
Он добавил, что решения связаны с достижением целей нового бизнес-плана. Он предусматривает привлечение частного капитала и сохранение к концу года доли государства в компании на уровне 25% плюс одна акция, а также сохранение Риги в качестве базового аэропорта и экономически обоснованной связанности.
"Для достижения этих целей необходим капитал. Получив соответствующие мандаты, государство сможет участвовать в этом процессе на равных условиях как один из кредиторов", - сказал министр.
В общей сложности Сейму предстоит принять три решения: продлить срок действия договора о государственном займе до конца года, капитализировать требования, вытекающие из государственного займа и уже принадлежащих государству облигаций, обменяв их на доли в капитале компании, а также разрешить возможное участие в привлечении дополнительного финансирования на равных условиях с другими кредиторами.
На вопрос о том, произведет ли airBaltic сегодня выплату процентов по облигациям, Козловскис прямого ответа не дал. Он отметил, что одним из условий подготовленного проекта решения, который будет рассматриваться на собрании держателей облигаций 17 августа, является капитализация вложений в обмен на акции.
Министр подчеркнул, что все действия осуществляются в соответствии с условиями выпуска облигаций.
Согласно проспекту эмиссии облигаций, допускается ограниченная возможность задержки процентных платежей на срок до 14 дней. Это не является разрешением не платить проценты, однако такая задержка еще не считается неисполнением обязательств.
Председатель совета airBaltic Андрей Мартынов после заседания правительства заявил журналистам, что авиакомпания по-прежнему не комментирует вопрос о сегодняшней выплате процентов.
"Проспект эмиссии облигаций, который является основным документом в этом вопросе, определяет порядок, когда компания должна выплачивать проценты и какая гибкость предусмотрена в подобных случаях", - сказал Мартынов.
airBaltic пока не будет сообщать, произведет ли компания соответствующий платеж сегодня, однако будет действовать в соответствии с договором и проспектом эмиссии.
Решения правительства Мартинов назвал положительным и прагматичным шагом. При этом он отметил, что правительство является лишь одной из сторон процесса, а airBaltic еще предстоит получить поддержку новой стратегии и бизнес-плана со стороны других участников.
Премьер-министр Андрис Кулбергс после заседания правительства заявил, что обращение в Сейм необходимо для обеспечения непрерывной работы airBaltic.
"На данный момент акционер - будь то мы, Lufthansa или частный акционер с примерно 1% - фактически уже не играет прежней роли. Стоимость этих акций равна нулю", - сказал Кулбергс.
По его словам, сейчас будущее компании находится в руках кредиторов, а судьба airBaltic решится 17 августа. "Это правительство сделало все возможное, чтобы в последний раз предпринять шаг для приведения финансов компании в порядок и сохранения способности airBaltic летать", - заявил премьер.
Ранее сообщалось, что 16 апреля Сейм согласился на предоставление airBaltic краткосрочного государственного займа в размере 30 млн евро. Срок возврата основной суммы и процентов установлен на 31 августа, заем был выдан без обеспечения.
К 24 июля airBaltic вернула государству основную сумму займа и предусмотренные договором проценты в общей сложности на 12,9 млн евро.
Совет airBaltic ранее утвердил бизнес-план, предусматривающий привлечение 225 млн евро временного финансирования для улучшения ликвидности, а также сокращение планируемого флота со 100 примерно до 40 самолетов к 2031 году.
К концу 2026 года airBaltic рассчитывает эксплуатировать около 36 самолетов Airbus A220-300 вместо нынешних 54, после чего флот планируется постепенно увеличить примерно до 40 самолетов к 2031 году.
В долгосрочной перспективе также предусмотрена рекапитализация компании путем привлечения до 225 млн евро нового заемного финансирования и 100 млн евро нового собственного капитала. Часть существующих облигаций с погашением в 2029 году предполагается конвертировать в доли капитала компании, а оставшуюся часть заменить новым, меньшим долгом в размере до 125 млн евро.
Оборот группы airBaltic в прошлом году вырос на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составил 779,344 млн евро. Убытки группы составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.
Сейчас государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тусена - 1,62%, еще 0,01% принадлежит другим акционерам.
С учетом финансовых результатов за 2025 год и ситуации на рынке airBaltic приостановила подготовку к возможному первичному публичному размещению акций и в настоящее время не рассматривает IPO как потенциальный источник капитала в 2026 году.