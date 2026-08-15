Самое смертоносное животное в мире ежегодно убивает более 700 000 человек
Львы, тигры и медведи могут казаться пугающими, однако в природе есть гораздо более маленькое существо, которое представляет для человека намного большую опасность.
Комары ежегодно становятся причиной смерти более 700 000 человек по всему миру, поэтому Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) называют их самыми смертоносными животными на планете.
И самое неприятное - чтобы столкнуться с ними, вовсе не обязательно отправляться в джунгли. Комары могут быть прямо за дверью. Хотя взрослый комар живет всего несколько недель, этого достаточно, чтобы он успел перенести несколько опасных инфекций.
Малярия уносит больше всего жизней
Самое опасное заболевание, которое переносят комары, - малярия. Это паразитарная инфекция, ежегодно уносящая более 600 000 жизней. Больше всего от нее страдают маленькие дети в странах Африки к югу от Сахары.
Комары также переносят лихорадку денге. Ею ежегодно заражаются около 400 миллионов человек, а примерно 21 000 заболевших умирают. В тяжелых случаях инфекция может привести к кровотечениям, поражению органов и опасному падению артериального давления.
В США эта проблема также становится все более серьезной. В 2024 году число зарегистрированных случаев денге было на 359% выше среднего показателя за 2010-2023 годы.
Не только малярия и денге
Комары также переносят вирус Западного Нила, желтую лихорадку и японский энцефалит.
Например, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, желтая лихорадка может становиться причиной до 82 000 смертей в год. Японский энцефалит, в свою очередь, является одной из основных причин вирусного энцефалита в Азии.
Однако паниковать не стоит - в мире существует более 3700 видов комаров, и лишь небольшая их часть переносит возбудителей заболеваний, опасных для человека.
Большинство комаров просто раздражают своим жужжанием и после укуса оставляют зудящий красный след. Но именно это маленькое насекомое в итоге оказывается намного опаснее крупных хищников, которых люди обычно боятся больше всего.