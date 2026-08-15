Самое смертоносное животное в мире ежегодно убивает более 700 000 человек

И самое неприятное - чтобы столкнуться с ними, вовсе не обязательно отправляться в джунгли. Комары могут быть прямо за дверью. Хотя взрослый комар живет всего несколько недель, этого достаточно, чтобы он успел перенести несколько опасных инфекций.