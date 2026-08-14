В Риге в главный день праздника будет жарко - воздух прогреется почти до +30 градусов

В ночь на субботу в Латвии ожидается спокойная и в основном сухая погода. Местами облака рассеются, будет дуть слабый ветер, а в некоторых районах, главным образом в Видземе, может образоваться туман или дымка. Температура воздуха ночью опустится до +10...+15 градусов, однако на побережье будет немного теплее.