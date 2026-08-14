В Риге в главный день праздника будет жарко - воздух прогреется почти до +30 градусов
Фото: flickr/rigasdome
Рига отметит 825-летие под солнцем - 15 августа обещают до +29 градусов.
В Латвии

В Риге в главный день праздника будет жарко - воздух прогреется почти до +30 градусов

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В субботу, 15 августа, погода сделает подарок участникам празднования 825-летия Риги - для кого-то приятный, а для любителей прохлады не очень. Синоптики уверяют, что в столице будет сухо и очень жарко - воздух прогреется до +27...+29 градусов, существенных осадков не ожидается.

В ночь на субботу в Латвии ожидается спокойная и в основном сухая погода. Местами облака рассеются, будет дуть слабый ветер, а в некоторых районах, главным образом в Видземе, может образоваться туман или дымка. Температура воздуха ночью опустится до +10...+15 градусов, однако на побережье будет немного теплее.

В Риге ночью также сохранится сухая погода с переменной облачностью. Ветер будет слабым, температура понизится до +14...+16 градусов.

Днем в Латвии станет заметно теплее. Несмотря на периодически появляющиеся облака, воздух прогреется до +24...+29 градусов. Будет дуть слабый или умеренный ветер южных направлений, существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В столице, где проходят праздничные мероприятия по случаю дня рождения Риги, ожидается особенно теплая погода. Воздух прогреется до +27...+29 градусов, будет сухо, жарко и местами облачно. Ветер останется слабым.

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