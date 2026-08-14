Обнаружена огромная разница в ценах на недвижимость в разных городах Латвии. Где дороже, а где дешевле?

В свою очередь, Латгале - единственный регион Латвии, где в последние годы сокращается количество сделок с недвижимостью, поэтому цены на жилье там остаются самыми низкими в стране. Цены на двухкомнатные квартиры в серийных домах в объявлениях обычно составляют 500-700 евро за квадратный метр, тогда как в других регионах они часто достигают 800-1000 евро за квадратный метр. Например, в Резекне средняя цена составляет около 700 евро за квадратный метр, в Даугавпилсе - 535 евро, тогда как в Валмиере и Елгаве - соответственно 1075 и 1025 евро за квадратный метр».