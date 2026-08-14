Обнаружена огромная разница в ценах на недвижимость в разных городах Латвии. Где дороже, а где дешевле?
В последние годы различия на рынке недвижимости в регионах Латвии не сокращаются, а становятся все более заметными. Пока в Курземе цены на жилье продолжают расти, в Латгале количество сделок сокращается, а цены остаются самыми низкими в стране.
Латгале удивляет ценами
Как отмечают эксперты Citadele, наиболее заметный рост среди регионов сейчас наблюдается в Курземе, особенно в Лиепае, где цены на жилье продолжают повышаться из-за ограниченного предложения. Согласно данным агентства недвижимости Latio, в 2025 году рост цен в Лиепае составил от 6 до 8%, а в сегменте качественной недвижимости цены сделок нередко превышали рыночную оценку на 2-5%, а в отдельных случаях - даже на 9%.
Высокая активность покупателей недвижимости сохраняется также в Валмиере, Цесисе, Елгаве и Сигулде. Например, в Сигулде цены на квартиры в новых проектах достигли примерно 1730 евро за квадратный метр, что означает рост на 13% за год. Спрос в региональных центрах поддерживает и возвращение жителей из Риги и из-за границы. Особенно заметна эта тенденция в Цесисе, Мадоне и Лимбажи, где растет интерес к приобретению качественного жилья.
В свою очередь, Латгале - единственный регион Латвии, где в последние годы сокращается количество сделок с недвижимостью, поэтому цены на жилье там остаются самыми низкими в стране. Цены на двухкомнатные квартиры в серийных домах в объявлениях обычно составляют 500-700 евро за квадратный метр, тогда как в других регионах они часто достигают 800-1000 евро за квадратный метр. Например, в Резекне средняя цена составляет около 700 евро за квадратный метр, в Даугавпилсе - 535 евро, тогда как в Валмиере и Елгаве - соответственно 1075 и 1025 евро за квадратный метр».
По наблюдениям экспертов по жилищному кредитованию, инциденты с беспилотниками и другие риски безопасности в восточном приграничье Латвии пока существенно не повлияли на рынок недвижимости Латгале.
"Рынок региона в основном держится на сделках местных жителей, поэтому активность покупателей остается относительно стабильной. Хотя недвижимость непосредственно у границы сейчас не относится к наиболее востребованным вариантам, в крупнейших городах региона, например Даугавпилсе и Резекне, существенных изменений спроса или динамики цен не наблюдается".
Наибольший потенциал - у региональных центров и побережья
За пределами Риги и Пририжья наиболее перспективными центрами развития недвижимости сейчас считаются Валмиера, Цесис и Лиепая. Там уже реализуются новые проекты жилой недвижимости и сохраняется стабильный спрос. Кроме того, растет интерес инвесторов к Вентспилсу, где уже наблюдаются первые признаки активности девелоперов.
Одним из важнейших преимуществ Латвии в долгосрочной перспективе остаются приморские территории, обладающие значительным потенциалом для развития как жилого фонда, так и рекреационной и туристической инфраструктуры.
Как ранее писал Otkrito.lv, населению Латвии сообщили о суровой реальности, связанной с качеством их жилья.