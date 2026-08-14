В центре Риги сдают помещения известного кафе Kas dārzā - цена от 1000 евро в месяц
Рижское самоуправление выставило на аукцион право аренды помещений известного кафе Kas dārzā на улице Радио, 1. Недвижимость предлагается для ведения коммерческой деятельности, а стартовая арендная плата составляет 1000 евро в месяц без НДС.
Объект включает здание площадью 103,5 квадратного метра и прилегающий земельный участок площадью 578 квадратных метров. Согласно данным Государственной кадастровой информационной системы недвижимости, официально объект относится к категории офисных зданий.
Здание сдается для коммерческой деятельности. Прилегающую землю можно использовать для содержания и обслуживания объекта, однако возводить на ней новые постройки нельзя. Договор аренды с победителем аукциона будет заключен на шесть лет с момента его вступления в силу.
Начальная стоимость аренды составляет 1000 евро в месяц без НДС, шаг торгов - 100 евро.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 августа. Сами торги завершатся 7 сентября в 13:00.
Перед участием в аукционе потенциальные арендаторы могут осмотреть недвижимость, предварительно согласовав время с представителями Рижского самоуправления.