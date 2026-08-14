"Россия всегда лжет": новость о гибели военных на учениях в Латвии оказалась дезинформацией

Всего в Baltic Trust 26 приняли участие около 650 человек из Латвии, других стран НАТО и государств-партнеров. Среди участников были представители Украины, Австралии и Японии, а также специалисты оборонной промышленности из нескольких стран Европейского союза. На мероприятии присутствовали премьер-министр Андрис Кулбергс, министр обороны Райвис Мелнис, представители Национальных вооруженных сил и НАТО.