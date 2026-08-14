"Россия всегда лжет": новость о гибели военных на учениях в Латвии оказалась дезинформацией
Сообщения о погибших во время военных учений Baltic Trust 26 солдатах начали распространяться в социальных сетях, однако латвийские власти заявили, что подобной трагедии не было. В Минобороны назвали происходящее координированной дезинформационной кампанией.
В социальных сетях распространились сообщения о якобы гибели военнослужащих во время международных военных учений Baltic Trust 26, проходящих на полигоне в Селии. Министерство обороны Латвии и Национальные вооруженные силы (НВС) страны заявили, что информация не соответствует действительности.
"Это координированная дезинформационная кампания - такого случая не было, и учения проходят без происшествий", - сообщили в НВС.
В Министерстве обороны считают публикации очередной попыткой дискредитировать латвийские вооруженные силы и НАТО. В сообщении ведомства также использован хэштег #RussiaAlwaysLies - "Россия всегда лжет".
📌 Informācijas telpā izplatās ziņas par it kā karavīru nāvi mācībās "Baltic Trust 26".— NBS (@Latvijas_armija) August 14, 2026
Informējam, ka tā ir koordinēta dezinformācijas kampaņa – šāds gadījums nav noticis un mācības norit bez starpgadījumiem. Šis ir uzskatāms piemērs par kārtējo mēģinājumu diskreditēt bruņotos… pic.twitter.com/NZxF1yEges
Что происходит на учениях?
Активная фаза международных учений Baltic Trust 26 завершилась 13 августа на полигоне Селии. В них участвовали латвийские военнослужащие, представители вооруженных сил стран-союзников, а также специалисты оборонной промышленности.
Учения были посвящены прежде всего беспилотным системам, защите от дронов и средствам радиоэлектронной борьбы.
С 3 августа Национальные вооруженные силы Латвии совместно с Агентством НАТО по связи и информации (NCI Agency) проверяли, насколько эффективно различные беспилотные и противодроновые системы могут интегрироваться в боевые операции и взаимодействовать между собой.
Во время учений моделировались сценарии применения разведывательных и ударных беспилотников. Военнослужащие и специалисты проверяли работу средств подавления сигналов, сенсоров, радаров, камер и других технологий, предназначенных для обнаружения и нейтрализации дронов.
Всего в Baltic Trust 26 приняли участие около 650 человек из Латвии, других стран НАТО и государств-партнеров. Среди участников были представители Украины, Австралии и Японии, а также специалисты оборонной промышленности из нескольких стран Европейского союза. На мероприятии присутствовали премьер-министр Андрис Кулбергс, министр обороны Райвис Мелнис, представители Национальных вооруженных сил и НАТО.
Таким образом, заявления о гибели военнослужащих появились именно на фоне учений, значительная часть которых была посвящена практической отработке противодействия беспилотникам. Однако официальные структуры Латвии подчеркивают: сообщений о гибели военнослужащих, соответствующего происшествия или других подобных инцидентов во время Baltic Trust 26 не было.
В НВС расценивают распространение такой информации как очередную попытку создать ложный информационный фон вокруг деятельности латвийских вооруженных сил и НАТО. Учения завершились без заявленного в соцсетях трагического происшествия.