Одной зарплаты уже недостаточно? В Латвии резко выросло число людей с подработкой
Во втором квартале 2026 года в Латвии работали 885,5 тысячи человек, а уровень безработицы составил 7%. При этом статистика показывает заметные изменения на рынке труда, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Во втором квартале работой были обеспечены 65,1% жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет. По сравнению с тем же периодом прошлого года уровень занятости немного вырос - на 0,2 процентного пункта. Однако самих работающих стало на 3,8 тысячи меньше.
Если сравнивать с первыми тремя месяцами этого года, ситуация выглядит заметно лучше: количество работающих увеличилось на 14,3 тысячи, а уровень занятости - на 1,3 процентного пункта.
Все больше жителей Латвии берут вторую работу
Одна из наиболее заметных тенденций - резкий рост числа людей, которым одной работы недостаточно или которые по другим причинам решили получать дополнительный доход.
Во втором квартале 67,7 тысячи жителей работали не только на основной работе, но и имели дополнительную занятость или брались за различные разовые работы. Это 7,7% всех работающих.
За год число таких людей выросло сразу на 19,5 тысячи, или на 40,3%. Даже по сравнению с первым кварталом нынешнего года прирост составил почти 19%.
Женщины подрабатывают чаще мужчин: дополнительную занятость имели 39,3 тысячи женщин и 28,5 тысячи мужчин. При этом для большинства речь не идет о второй полноценной рабочей неделе. Почти 40% имеющих подработку тратят на нее от одного до десяти часов, еще около 20% - от 11 до 20 часов.
Работать стали чаще и молодые, и пожилые
Занятость среди молодежи также выросла. Во втором квартале работали 62,7 тысячи жителей в возрасте от 15 до 24 лет. Уровень занятости в этой возрастной группе достиг 33,2% - на 1,4 процентного пункта больше, чем год назад.
Заметно выросла занятость и среди пожилых жителей. За год показатель увеличился на 2,6 процентного пункта и достиг 27,6%.
Удаленная работа снова набирает популярность
Регулярно из дома или другого места вне офиса во втором квартале работали 127,2 тысячи наемных работников - 16,8% от общего числа. За год их стало на 26,2 тысячи больше. Для сравнения, год назад регулярно удаленно работали 101 тысяча человек.
Самый распространенный вариант - гибридный график. Среди тех, кто имеет возможность работать удаленно, 42,1% делают это один-два дня в неделю. Полностью дистанционно работают 16,1%.
Особенно распространена удаленная работа в издательской сфере, медиа и секторе информационно-коммуникационных технологий - там таким образом работают 70% сотрудников. Практически такой же показатель в финансовой и страховой сфере - 69,7%.
В государственном управлении, обороне и сфере обязательного социального страхования удаленно работает примерно каждый четвертый сотрудник.
Безработица - 7%
Во втором квартале безработица в Латвии составила 7%. Без работы находились 66,2 тысячи жителей в возрасте от 15 до 74 лет.
По сравнению с прошлым годом ситуация немного ухудшилась: уровень безработицы вырос на 0,3 процентного пункта, а число безработных - на 2,5 тысячи человек. По сравнению с первым кварталом этого года, напротив, показатель безработицы снизился на 0,1 процентного пункта.
Среди мужчин безработица остается заметно выше - 8,1% против 5,9% среди женщин.
Длительно безработных стало меньше
Во втором квартале 21,6 тысячи жителей не могли найти работу год и дольше. Это почти треть - 32,7% - всех безработных. По сравнению с первым кварталом число длительно безработных сократилось сразу на 4,2 тысячи человек.
Отдельно выделяется ситуация с молодежью. Уровень безработицы среди жителей 15-24 лет составил 15%. Это значительно меньше, чем год назад, когда показатель был на 2,8 процентного пункта выше, однако по сравнению с первым кварталом 2026 года молодежная безработица резко выросла - сразу на 5,6 процентного пункта.
Почти треть жителей не работает и не ищет работу
Еще 408,3 тысячи жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет во втором квартале относились к экономически неактивному населению. Это люди, которые не работают и при этом активно не ищут работу.
На них приходится 30% населения соответствующего возраста. Впрочем, их число сокращается: за год таких жителей стало на 8,9 тысячи меньше, а всего за один квартал - на 19,1 тысячи.