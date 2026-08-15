Одной зарплаты уже недостаточно? В Латвии резко выросло число людей с подработкой

Женщины подрабатывают чаще мужчин: дополнительную занятость имели 39,3 тысячи женщин и 28,5 тысячи мужчин. При этом для большинства речь не идет о второй полноценной рабочей неделе. Почти 40% имеющих подработку тратят на нее от одного до десяти часов, еще около 20% - от 11 до 20 часов.