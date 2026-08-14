Кризис с магазинами MERE получил неожиданный поворот - поставщикам объяснят, с кого взыскивать миллионы
Латвийская ассоциация торговцев (LTA) заявила о существенном повороте в кризисе вокруг закрытой сети магазинов MERE. По данным ассоциации, объем замороженных средств и товаров латвийских производителей и поставщиков уже превышает 1,65 млн евро.
В LTA утверждают, что, пока правительство и премьер-министр Андрис Кулбергс не предпринимают активных действий по этому вопросу, после обращений ассоциации ситуация начала развиваться на уровне государственных учреждений.
Как сообщил президент LTA Хенрик Данусевич, сегодня ему лично позвонила руководитель юридического отдела Службы финансовой разведки (FID). По утверждению ассоциации, представитель ведомства признала, что FID своевременно не был проинформирован о планируемых Еврокомиссией санкциях, поэтому сейчас службе приходится в срочном порядке искать юридические решения.
Одним из вопросов стали скоропортящиеся продукты, оставшиеся на закрытых складах. FID, как сообщает LTA, готовит юридическое разъяснение, которое должно позволить передавать такую продукцию на благотворительность и в приюты для животных, чтобы не допустить ее порчи и утилизации.
Поставщикам объяснят, с кого взыскивать долги
Главным результатом переговоров в LTA называют изменения в ситуации с возможным взысканием задолженности.
По данным ассоциации, юридическое руководство FID готовит официальные разъяснения и рекомендации для предпринимателей о том, против кого и в каком порядке производители и поставщики смогут предпринимать юридические действия для взыскания долгов. В частности, речь может идти о возможности предъявления требований непосредственно к бенефициарам и владельцам компании - держателям российского капитала.
Кроме того, у управляющей сетью MERE компании SIA LATPRODUKTI появился юридический представитель в Латвии. По информации LTA, адвокатское бюро официально заявило, что берет на себя представление юридических интересов компании. При этом главный вопрос для пострадавших поставщиков остается открытым - получат ли они деньги за уже поставленные MERE товары и, если получат, то в каком объеме.
В LTA подчеркивают, что вопрос фактического возврата средств с замороженных счетов находится за пределами компетенции FID. Поэтому ассоциация требует срочной официальной позиции правительства, Министерства экономики и Министерства финансов.
По мнению LTA, латвийским производителям и поставщикам необходимо как можно быстрее понять свои финансовые перспективы, поскольку замороженные средства напрямую влияют на оборотный капитал компаний и возможность продолжать работу.