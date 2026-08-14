Кризис с магазинами MERE получил неожиданный поворот - поставщикам объяснят, с кого взыскивать миллионы

Кроме того, у управляющей сетью MERE компании SIA LATPRODUKTI появился юридический представитель в Латвии. По информации LTA, адвокатское бюро официально заявило, что берет на себя представление юридических интересов компании. При этом главный вопрос для пострадавших поставщиков остается открытым - получат ли они деньги за уже поставленные MERE товары и, если получат, то в каком объеме.