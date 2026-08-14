"Кажется, я слепну": люди жалуются на боль в глазах после солнечного затмения

Другой человек признался, что лишь "бросил короткий взгляд на Солнце, думая, что ничего страшного не произойдет", но теперь его мучает головная боль, а зрение стало расплывчатым. Другой комментатор написал: "Я смотрел прямо на затмение, и теперь в центре поля зрения у меня большое красноватое пятно".