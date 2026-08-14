"Кажется, я слепну": люди жалуются на боль в глазах после солнечного затмения
Миллионы людей по всему миру в среду вечером с восторгом наблюдали, как Луна закрывает Солнце, став свидетелями самого впечатляющего солнечного затмения за последние годы. Однако не все прислушались к предупреждениям экспертов и использовали защитные очки.
Тревожные сообщения в социальных сетях
В социальных сетях появились тревожные сообщения о сильной боли в глазах и нарушениях зрения - люди опасаются, не повредили ли они зрение необратимо после того, как смотрели на затменное Солнце, сообщает британское издание Daily Mail.
В нескольких опубликованных в TikTok видео люди рассказывают о симптомах, появившихся после наблюдения за солнечным затмением без специальных защитных очков.
В одном из видео обеспокоенный британец говорит: "У меня ужасно болят глаза. Никогда раньше не чувствовал ничего подобного. Мне кажется, я ослепну".
Другой человек признался, что лишь "бросил короткий взгляд на Солнце, думая, что ничего страшного не произойдет", но теперь его мучает головная боль, а зрение стало расплывчатым. Другой комментатор написал: "Я смотрел прямо на затмение, и теперь в центре поля зрения у меня большое красноватое пятно".
На платформе X люди также публиковали тревожные сообщения: "Я смотрел на затмение около пяти секунд, и теперь вижу пятна. Возможно, люди все-таки не преувеличивали, предупреждая о повреждении глаз", - написал один из пользователей на платформе X.
Другой признался: "Посмотрел буквально на секунду, и теперь у меня болят глаза".
Очевидно, что искушение своими глазами увидеть самое впечатляющее солнечное затмение с 1999 года было огромным, однако эксперты заранее предупреждали всех ни в коем случае не смотреть прямо на Солнце без специальных защитных очков.
Наблюдение за солнечным затмением в Риге (2026)
Наблюдение за солнечным затмением в Риге.
Повреждения могут проявиться через несколько часов
Президент и консультант Королевского колледжа офтальмологов Великобритании Мохамед Элафи объясняет, что прямой взгляд на Солнце во время затмения может повредить сетчатку - особенно желтое пятно, или макулу, которая отвечает за четкое центральное зрение.
"Это объясняется тем, что естественная оптическая система глаза фокусирует солнечное излучение на очень небольшом участке сетчатки. В результате возникает фотохимическая реакция, однако при длительном воздействии также могут произойти термические повреждения клеток сетчатки", - предупреждает он.
Официальные данные о количестве пациентов, обратившихся в больницы с повреждениями глаз, пока не опубликованы. Однако уже сейчас очевидно, что многие люди были уверены: один быстрый взгляд на Солнце не причинит никакого вреда.
Например, в поисковике Google фраза "болят глаза" в среду вечером вводилась на 5000% чаще, чем в это же время год назад. При этом запросы, связанные с повреждением глаз, в последние дни участились на 700%.
Но даже если глаза не начинают болеть сразу, это не означает, что повреждений нет, поскольку зачастую симптомы появляются не сразу.
Возможные симптомы повреждения глаз:
- расплывчатое или ухудшившееся центральное зрение;
- серое или темное пятно в центре поля зрения;
- искажение зрения - прямые линии кажутся изогнутыми или волнистыми;
- изменение восприятия цветов;
- повышенная чувствительность к свету.
У некоторых зрение может восстановиться не полностью
Если сетчатка все же повреждена, процесс восстановления может протекать по-разному. В более легких случаях солнечной ретинопатии зрение может самостоятельно улучшиться в течение следующих недель, причем значительный прогресс нередко наблюдается в течение трех-шести месяцев. Однако в тяжелых случаях полное восстановление зрения не гарантировано.
В настоящее время в медицине нет проверенных методов лечения, способных устранить уже возникшее повреждение сетчатки.
Если в центре поля зрения появляется размытая область или темное пятно, специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.