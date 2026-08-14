"Кажется, я слепну": люди жалуются на боль в глазах после солнечного затмения
Фото: Midori Ikenouchi/SIPA
Эксперты заранее предупреждали всех ни в коем случае не смотреть прямо на Солнце без специальных защитных очков.
В мире

"Кажется, я слепну": люди жалуются на боль в глазах после солнечного затмения

Отдел здоровья

Otkrito.lv

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Миллионы людей по всему миру в среду вечером с восторгом наблюдали, как Луна закрывает Солнце, став свидетелями самого впечатляющего солнечного затмения за последние годы. Однако не все прислушались к предупреждениям экспертов и использовали защитные очки.

Тревожные сообщения в социальных сетях

В социальных сетях появились тревожные сообщения о сильной боли в глазах и нарушениях зрения - люди опасаются, не повредили ли они зрение необратимо после того, как смотрели на затменное Солнце, сообщает британское издание Daily Mail.

В нескольких опубликованных в TikTok видео люди рассказывают о симптомах, появившихся после наблюдения за солнечным затмением без специальных защитных очков.

В одном из видео обеспокоенный британец говорит: "У меня ужасно болят глаза. Никогда раньше не чувствовал ничего подобного. Мне кажется, я ослепну".

Другой человек признался, что лишь "бросил короткий взгляд на Солнце, думая, что ничего страшного не произойдет", но теперь его мучает головная боль, а зрение стало расплывчатым. Другой комментатор написал: "Я смотрел прямо на затмение, и теперь в центре поля зрения у меня большое красноватое пятно".

На платформе X люди также публиковали тревожные сообщения: "Я смотрел на затмение около пяти секунд, и теперь вижу пятна. Возможно, люди все-таки не преувеличивали, предупреждая о повреждении глаз", - написал один из пользователей на платформе X.

Другой признался: "Посмотрел буквально на секунду, и теперь у меня болят глаза".

Очевидно, что искушение своими глазами увидеть самое впечатляющее солнечное затмение с 1999 года было огромным, однако эксперты заранее предупреждали всех ни в коем случае не смотреть прямо на Солнце без специальных защитных очков.

Наблюдение за солнечным затмением в Риге (2026)

Наблюдение за солнечным затмением в Риге.

Повреждения могут проявиться через несколько часов

Президент и консультант Королевского колледжа офтальмологов Великобритании Мохамед Элафи объясняет, что прямой взгляд на Солнце во время затмения может повредить сетчатку - особенно желтое пятно, или макулу, которая отвечает за четкое центральное зрение.

"Это объясняется тем, что естественная оптическая система глаза фокусирует солнечное излучение на очень небольшом участке сетчатки. В результате возникает фотохимическая реакция, однако при длительном воздействии также могут произойти термические повреждения клеток сетчатки", - предупреждает он.

Официальные данные о количестве пациентов, обратившихся в больницы с повреждениями глаз, пока не опубликованы. Однако уже сейчас очевидно, что многие люди были уверены: один быстрый взгляд на Солнце не причинит никакого вреда.

Например, в поисковике Google фраза "болят глаза" в среду вечером вводилась на 5000% чаще, чем в это же время год назад. При этом запросы, связанные с повреждением глаз, в последние дни участились на 700%.

Но даже если глаза не начинают болеть сразу, это не означает, что повреждений нет, поскольку зачастую симптомы появляются не сразу.

Возможные симптомы повреждения глаз:

  • расплывчатое или ухудшившееся центральное зрение;
  • серое или темное пятно в центре поля зрения;
  • искажение зрения - прямые линии кажутся изогнутыми или волнистыми;
  • изменение восприятия цветов;
  • повышенная чувствительность к свету.

У некоторых зрение может восстановиться не полностью

Если сетчатка все же повреждена, процесс восстановления может протекать по-разному. В более легких случаях солнечной ретинопатии зрение может самостоятельно улучшиться в течение следующих недель, причем значительный прогресс нередко наблюдается в течение трех-шести месяцев. Однако в тяжелых случаях полное восстановление зрения не гарантировано.

В настоящее время в медицине нет проверенных методов лечения, способных устранить уже возникшее повреждение сетчатки.

Если в центре поля зрения появляется размытая область или темное пятно, специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.

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