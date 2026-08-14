Шокирующая беспечность в Добельском крае - маленький ребенок ехал, наполовину высунувшись из люка Audi

Первый - за нарушение требований к перевозке детей ростом до 150 сантиметров. Если автомобиль оборудован ремнями безопасности, ребенок должен находиться в соответствующем его возрасту и весу детском автокресле или на специальном бустере и быть пристегнут ремнем безопасности. За такое нарушение предусмотрен штраф от 30 до 70 евро. В данном случае водительнице назначили штраф в размере 30 евро.