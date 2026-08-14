Шокирующая беспечность в Добельском крае - маленький ребенок ехал, наполовину высунувшись из люка Audi
Полиция Земгальского регионального управления во время контроля дорожного движения в Добельском крае заметила автомобиль Audi, в котором ребенка перевозили крайне небезопасным способом. Малолетний пассажир наполовину высунулся из люка автомобиля.
Инцидент произошел 12 августа около 14:52 в Айзстраутниеки Добельской волости. Сотрудники полиции, ехавшие по дороге местного значения, заметили Audi, из люка которого наполовину высунулся ребенок.
Полицейские немедленно потребовали остановить автомобиль. Выяснилось, что за рулем находилась женщина 1992 года рождения, а пассажиром, привлекшим внимание полиции, был малолетний ребенок. В связи с таким способом перевозки ребенка были начаты два административных процесса.
Первый - за нарушение требований к перевозке детей ростом до 150 сантиметров. Если автомобиль оборудован ремнями безопасности, ребенок должен находиться в соответствующем его возрасту и весу детском автокресле или на специальном бустере и быть пристегнут ремнем безопасности. За такое нарушение предусмотрен штраф от 30 до 70 евро. В данном случае водительнице назначили штраф в размере 30 евро.
Второй административный процесс начат за перевозку непристегнутого пассажира. За это водителю также грозит штраф от 30 до 70 евро. Женщине назначили еще один штраф в размере 30 евро. Таким образом, общая сумма штрафов составила 60 евро.
Государственная полиция напоминает, что о безопасности ребенка необходимо заботиться независимо от продолжительности поездки. Правоохранители по-прежнему сталкиваются со случаями, когда детей перевозят без автокресел и бустеров - на коленях у взрослых или позволяют им свободно перемещаться по салону.
Полиция подчеркивает, что подобная беспечность создает прямую угрозу здоровью и жизни ребенка. Если рост ребенка не превышает 150 сантиметров и он не достиг примерно 12-летнего возраста, необходимо использовать соответствующее его возрасту и весу детское кресло или бустер и обязательно пристегивать ребенка ремнем безопасности.