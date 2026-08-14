Судьбоносный август: Латвийский музей оккупации приглашает на особую выставку

Судьба Латвии в XX веке трижды решалась именно в августе. В августе 1939 года секретные договоренности между нацистской Германией и Советским Союзом привели к роковому повороту в истории Европы и Латвии. Год спустя, в августе 1940 года, Латвия уже потеряла независимость и была включена в состав Советского Союза.