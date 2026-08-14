Судьбоносный август: Латвийский музей оккупации приглашает на особую выставку
В этом году исполняется 35 лет со дня фактического восстановления независимости Латвии 21 августа 1991 года. В честь этой знаменательной годовщины Латвийский музей оккупации в среду, 19 августа, приглашает на открытие выставки «Роковой август», дискуссию за круглым столом и экскурсию.
Выставка «Роковой август» подготовлена Латвийским музеем оккупации совместно с Латвийским национальным историческим музеем. Она напоминает о событиях, существенно повлиявших на судьбу Латвийского государства и его жителей, и позволяет взглянуть на историю Латвии XX века как на череду событий, когда будущее страны неоднократно оказывалось перед решающим выбором.
Открытие выставки состоится в среду, 19 августа, в 12.00 на открытой площадке возле Латвийского музея оккупации в Риге. Участники мероприятия вспомнят события 35-летней давности, когда 21 августа Латвия вернулась на международную арену.
В 13.00 в Выставочном зале музея состоится дискуссия за круглым столом «События 1991 года и их значение». В ней примут участие Эдвинс Инкенс, Гунтарс Крастс, Валда Лиепиня и Андрейс Пантелеевс. Дискуссию проведет Гинтс Апалс.
В 15.00 начнется историческая экскурсия по Старой Риге под руководством историка музея Петериса Калниньша. Маршрут включает места, связанные с последствиями пакта Молотова - Риббентропа: от событий осени 1939 года через первую советскую оккупацию до немецкой оккупации и создания Остланда в 1941 году. Сбор участников - возле Латвийского музея оккупации. Участие в экскурсии бесплатное.
Судьба Латвии в XX веке трижды решалась именно в августе. В августе 1939 года секретные договоренности между нацистской Германией и Советским Союзом привели к роковому повороту в истории Европы и Латвии. Год спустя, в августе 1940 года, Латвия уже потеряла независимость и была включена в состав Советского Союза.
19 августа 1991 года в Советском Союзе началась попытка государственного переворота. В течение последующих трех дней оставалось неясным, чем она закончится и что будет означать для будущего Латвии.
Решающим стал день 21 августа. В 13.10 Верховный Совет Латвийской Республики 111 голосами «за» при 13 «против» принял Конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики», восстановив независимость Латвии де-факто. Решение принималось в драматической обстановке: в тот момент бронетранспортеры ОМОН двигались к зданию парламента.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвийском национальном художественном музее откроется масштабная выставка "Воплощенная мысль".