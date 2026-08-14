Ему больше 160 лет: в парке Кронвалда торжественно открыли восстановленный маяк Мангальсалы
Фото: LETA
Исторический маяк вернулся на место спустя год!
В Латвии

Ему больше 160 лет: в парке Кронвалда торжественно открыли восстановленный маяк Мангальсалы

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В Риге 14 августа прошло торжественное возвращение исторического малого маяка Мангальсалы в парк Кронвалда. Символический подарок городу приурочили к 825-летию столицы. После капитального ремонта объект снова занял свое место у городского канала.

Торжественное мероприятие прошло утром в парке Кронвалда возле здания на бульваре Калпака, 12. Обновленный маяк был украшен большим красным бантом, а возле него находились представители администрации Рижского свободного порта и городских властей.

Исторический объект вернули в парк после реставрации, которая началась еще в 2025 году. Теперь малый маяк снова будет находиться у канала, где его смогут видеть жители Риги и гости города.

Фото: LETA
Реставратор малого маяка Мангальсалы, представитель администрации Рижского свободного порта Харалдс Апогс (слева), управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш и заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс.
Реставратор малого маяка Мангальсалы, представитель администрации Рижского свободного порта Харалдс Апогс (слева), управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш и заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс.

Маяк связан с историей Рижского порта и мореплавания. Его построили в 1861 году на Мангальсале. В то время на конце мола установили навигационный огонь в чугунной башне высотой 7,9 метра. Более 130 лет он помогал судам безопасно находить путь к Рижскому порту.

Особенность объекта в том, что он пережил события Первой мировой войны. В 1917 году при отступлении российских войск была разрушена значительная часть укреплений Даугавгривы, в том числе исторический Даугавгривский маяк. Малый маяк Мангальсалы уцелел.

Фото: LETA
Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш.
Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш.

В 1990-х годах, когда началась реконструкция Восточного, или Мангальсальского, мола, старый навигационный объект решили демонтировать. Во время работ его основание серьезно повредили, и маяк фактически оказался под угрозой уничтожения.

В 1998 году объект спасла администрация Рижского свободного порта. Его восстановили совместно со специалистами художественного центра Noass и Рижского судоремонтного завода, а в 2000 году установили в парке Кронвалда.

В 2025 году маяк вновь демонтировали уже для полноценной реставрации. К юбилею Риги работы завершили, и 14 августа объект официально вернулся на прежнее место.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс отметил, что особенно символично возвращать городу свидетельства его истории именно в год 825-летия столицы. По его словам, малый маяк Мангальсалы - это не только объект индустриального наследия, но и напоминание о развитии Рижского порта и морских традициях города.

Фото: LETA
На стенде можно узнать историю маяка.
На стенде можно узнать историю маяка.

Темы

МангальсалаПарк КронвалдаЭдвард РатниексДаугавгривский маяк

Другие сейчас читают