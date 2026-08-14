Ему больше 160 лет: в парке Кронвалда торжественно открыли восстановленный маяк Мангальсалы

Маяк связан с историей Рижского порта и мореплавания. Его построили в 1861 году на Мангальсале. В то время на конце мола установили навигационный огонь в чугунной башне высотой 7,9 метра. Более 130 лет он помогал судам безопасно находить путь к Рижскому порту.