"А где-то там министры спят": Элксниньш раскритиковал власти после сбитого над Латгале дрона

Элксниньш рассказал и о том, как тревога выглядит глазами обычной семьи. После получения предупреждения он должен был в четыре утра разбудить членов семьи и вместе с ними перейти в безопасное место. "Ваша семья, особенно самый младший, в четыре часа утра усваивает важный урок - получив такой сигнал, нужно одеться и вместе пройти в коридор, по дороге успокаивая ребенка, что все в порядке", - написал мэр.