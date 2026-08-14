"А где-то там министры спят": Элксниньш раскритиковал власти после сбитого над Латгале дрона
Как известно, сегодня утром жители Латгале в четыре утра проснулись от предупреждения о воздушной угрозе. Уже позже, после того, как опасность миновала, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш выступил с жесткой критикой правительства - и особенно чиновников, отвечающих за развитие региона.
Ночь на 14 августа для жителей востока Латвии началась с тревожного сообщения о возможной угрозе с воздуха. Около четырех часов утра предупреждение получили жители Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балвского и Алуксненского краев. В воздух поднялись истребители НАТО, а военные начали операцию по перехвату неизвестного беспилотника. В результате беспилотник был сбит над Балвским краем. Воздушная угроза была отменена примерно в 4:50. Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что после успешного уничтожения дрона угроза воздушному пространству была снята.
Для мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша эта ночь стала не только рабочим вызовом, но и поводом вновь заговорить о положении Латгале. В своем сообщении в социальных сетях он подробно описал происходившее около четырех утра. По словам мэра, военные по оперативным каналам подняли руководителей городов, а те, в свою очередь, связались с членами комиссий по гражданской обороне.
В это время в социальных сетях уже появлялись сообщения жителей о возможных взрывах. Военные, как утверждает мэр, находились в постоянном контакте с руководителями муниципалитетов и сообщали о своих действиях: "подняты истребители, вокруг крупных населенных пунктов усиленно работают расчеты ПВО".
Элксниньш рассказал и о том, как тревога выглядит глазами обычной семьи. После получения предупреждения он должен был в четыре утра разбудить членов семьи и вместе с ними перейти в безопасное место. "Ваша семья, особенно самый младший, в четыре часа утра усваивает важный урок - получив такой сигнал, нужно одеться и вместе пройти в коридор, по дороге успокаивая ребенка, что все в порядке", - написал мэр.
Одновременно, по его словам, глава города должен был успокаивать уже не только собственную семью, но и жителей Даугавпилса. "Одновременно, что все хорошо и ситуация контролируется ты сообщаешь и жителям в своих профилях социальных сетей!" - отметил Элксниньш.
После того как военные сбили дрон, мэрам сообщили об окончании операции. Затем муниципальные структуры проверили ситуацию на местах. По словам Элксниньша, выяснилось, что в Даугавпилсе дрона не было и никаких последствий или ущерба не зафиксировано. Официальная информация подтверждает, что непосредственно Даугавпилс не входил в перечень территорий, для которых была объявлена угроза воздушному пространству. Предупреждение распространялось на пять краев восточной и северо-восточной части страны.
Однако именно после описания этой ночи мэр перешел к политической критике. Элксниньш связал произошедшее с отношением центральной власти к Латгале и распределением государственных средств. По его словам, после нескольких часов напряжения и работы муниципальных служб возникает закономерный вопрос: кто отвечает за регион в обычное время.
"Ты начинаешь думать о том, что это происходит тут, а где-то там министры, отвечающие за деньги на Латгалию, спят!" - заявил мэр.
Элксниньш сравнил ситуацию с известной игрой, в которой после пробуждения начинается распределение ролей. "И вот когда они просыпаются, такое ощущение, что как в той самой игре - просыпается мафия!" По версии мэра, проблема заключается в том, что центральные власти вспоминают о Латгале прежде всего тогда, когда регион сталкивается с угрозами, но при распределении денег и проектов действуют иначе.
"Деньги которые предусмотрены на Латгале они начинают делить на всех, и в первую очередь на себя!" - написал Элксниньш.
Особенно показательной для него стала формулировка, которой он завершил свой пост: "Так и живем! Когда проблемы - это там у вас! Когда распределять деньги и проекты - у вас небезопасно! И, оказывается, лодок две!" - резюмировал Элксниньш.