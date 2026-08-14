ФОТО: более тысячи человек пришли смотреть звездопад в Риге - но у природы были другие планы

По словам Виталия Кузмова, интерес публики к астрономии оказался очень высоким. Если год назад посетителей особенно интересовала возможность существования жизни за пределами Земли, то в этом году больше всего вопросов задавали о черных дырах. Говорили и о солнечном затмении, которое произойдет 2 августа 2027 года.