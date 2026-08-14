ФОТО: более тысячи человек пришли смотреть звездопад в Риге - но у природы были другие планы

"Ночь Персеид" в Ботаническом саду ЛУ (2026)
В Ботаническом саду Латвийского университета более 1000 человек собрались на "Ночь Персеид", чтобы вместе наблюдать за одним из самых ожидаемых ...
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В Ботаническом саду Латвийского университета более 1000 человек собрались на "Ночь Персеид", чтобы вместе наблюдать за одним из самых ожидаемых астрономических явлений лета. Хотя облака почти полностью скрыли метеорный поток, вечер продолжился под открытым небом - с рассказами астронома, наблюдениями в телескопы и специальным ночным концертом пианиста Рейниса Зариньша.
Вечер начался с рассказа астронома Латвийского университета Виталия Кузмова о главных астрономических событиях этого лета. Посетители могли познакомиться с созвездиями, задать вопросы и посмотреть на небо через телескопы.
Когда стемнело, на лужайках Ботанического сада начался концерт Рейниса Зариньша. Специально для "Ночи Персеид" пианист подготовил программу, объединившую музыку разных эпох. Прозвучали произведения Клода Дебюсси, Фредерика Шопена, Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова, Оливье Мессиана, Филипа Гласса, а также латвийских и балтийских композиторов.
В этот раз увидеть сам звездопад оказалось непросто - небо большую часть вечера оставалось затянуто облаками. Однако более тысячи человек остались на лужайках, слушая музыку и продолжая ждать возможности заметить хотя бы один метеор.
По словам Виталия Кузмова, интерес публики к астрономии оказался очень высоким. Если год назад посетителей особенно интересовала возможность существования жизни за пределами Земли, то в этом году больше всего вопросов задавали о черных дырах. Говорили и о солнечном затмении, которое произойдет 2 августа 2027 года.
Астроном также напомнил, что Персеиды можно будет наблюдать еще около двух недель. Кроме того, метеорные потоки происходят в течение всего года - например, в декабре можно наблюдать Геминиды, а в январе - Квадрантиды.
Особенным получился финал концерта. Рейнис Зариньш исполнил свою версию латышской народной песни "Tumša nakte, zaļa zāle". Постепенно к пианисту начали тихо присоединяться слушатели, и в итоге несколько сотен человек запели вместе. Этот момент не был запланирован организаторами и стал эмоциональным завершением вечера.
"Ночь Персеид" в Ботаническом саду прошла уже во второй раз. В прошлом году мероприятие посетили более 700 человек, а в этом году число гостей превысило тысячу.
Следующая "Ночь Персеид" в Ботаническом саду Латвийского университета запланирована через год - в ночь с 12 на 13 августа.
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