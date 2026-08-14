ФОТО: Рига начала праздновать 825-летие - у Оперы открылся праздничный ресторан под открытым небом

Цены при этом начинаются примерно от 3-5 евро за напитки и от 5 евро за блюда. Например, в меню MaMa Bistro холодный огуречно-йогуртовый суп стоит 5 евро, холодный свекольный - 5,50 евро, селедка под шубой с соленым виноградом и сметанно-луковым соусом - 7,50 евро, тартар из говядины - 9,50 евро, порция скумбрии холодного копчения - 8 евро, блинчик с сыром и ветчиной - 8,50 евро, а голубцы - 12 евро.