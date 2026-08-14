ФОТО: Рига начала праздновать 825-летие - у Оперы открылся праздничный ресторан под открытым небом
В пятницу, 14 августа, Рига начала отмечать свой 825-й день рождения. Одной из первых праздничных площадок стал сквер возле Латвийской национальной оперы, где открылся специальный ресторан под открытым небом. Здесь собрались рижские рестораны, появились столики среди зелени, гастрономические павильоны и сцена для вечерней музыкальной программы.
Праздничный ресторан "Atver logu uz Rīgu!" работает в сквере возле Латвийской национальной оперы 14 и 15 августа и является частью большой программы 825-летия столицы.
Уже днем 14 августа площадка была практически готова к приему гостей. Вдоль сквера расположились оформленные в едином стиле павильоны ресторанов, между ними расставили белые столики и стулья, а непосредственно возле здания Оперы оборудовали небольшую сцену. Пространство получилось больше похожим на летний ресторанный фестиваль, чем на привычную праздничную торговлю в палатках.
На площадке представлены несколько известных заведений, среди которых Ferma, Buržujs, MaMa Bistro, 3 Pavāru restorāns и Garage. Есть также отдельные точки с напитками и вином. Повара готовят блюда непосредственно на месте - на фотографиях можно увидеть открытые кухни, большие сковороды и рабочие зоны ресторанов.
Цены при этом начинаются примерно от 3-5 евро за напитки и от 5 евро за блюда. Например, в меню MaMa Bistro холодный огуречно-йогуртовый суп стоит 5 евро, холодный свекольный - 5,50 евро, селедка под шубой с соленым виноградом и сметанно-луковым соусом - 7,50 евро, тартар из говядины - 9,50 евро, порция скумбрии холодного копчения - 8 евро, блинчик с сыром и ветчиной - 8,50 евро, а голубцы - 12 евро.
За Бауское пиво просят 6 евро, крафтовый сидр стоит 5 евро, Spritz с разными вкусами - 8,50 евро, безалкогольный Spritz - 6,50 евро, квас - 5 евро, морс - 4 евро, а вода - 3 евро.
При этом гастрономией программа возле Оперы не ограничивается. 14 августа здесь предусмотрена и музыкальная часть. Согласно программе на площадке, в 17:00 выступят DJ Monsta и Ieva Šablovska, в 18:00 - струнный квартет Fantastic Four, а в 19:00 пройдет конкурс "Rīgas dzimšanas dienas Vecrīga 2026". В 20:00 запланировано выступление дуэта ELPO, в 21:00 - DJ Rolling Dynamite, а завершит вечер в 22:00 Rihards Zaļupe.
Именно вечером 14 августа начинается и основная часть празднования юбилея города. На Ратушной площади с 21:00 до 01:00 пройдет концерт электронной музыки, а масштабные мероприятия по всему центру Риги развернутся уже 15 августа.