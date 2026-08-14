День рождения Риги со вкусом: у Оперы собрали рестораны, бары и живую музыку
В центре Риги появилась необычная праздничная площадка - сквер у Латвийской национальной оперы и балета на два дня превратился в большой ресторан под открытым небом. Здесь можно попробовать блюда рижских ресторанов, выпить вина, послушать живую музыку и провести вечер с видом на Оперу. Праздничный ресторан работает 14 и 15 августа в рамках празднования 825-летия Риги.
Проект получил название "Atver logu uz Rīgu!" - "Открой окно в Ригу!". В Оперном сквере установили столики, белые шатры и стойки ресторанов и баров. Пространство перед зданием Оперы фактически превратилось в большую летнюю террасу, где одновременно можно поужинать, выпить бокал вина и послушать музыку.
В гастрономической части участвуют известные заведения города, среди которых Osta, винный бар Garāža, B Bārs, Ferma, Trīs pavāru restorāns и Entresol. На площадке предлагают различные блюда и напитки, а среди заметных позиций - свежие устрицы, которые открывают непосредственно перед подачей.
Отдельное место в программе отвели знаменитому рижскому пирожному Vecrīga. Во время праздника его можно попробовать сразу в нескольких интерпретациях. Для гостей также подготовили специальную карту, позволяющую узнать, где еще в Риге в праздничные дни предлагают этот десерт.
В пятницу, 14 августа, ресторан и бары начали работать с 12:00, а с 17:00 здесь стартовала музыкальная программа. В течение вечера выступают DJ Monsta и Иева Шабловска, классический струнный квартет Sponte, электронный дуэт ELPO и DJ Rolling Dynamite. В 22:00 программу завершит музыкальное путешествие Рихарда Залупе.
Праздничный ресторан продолжит работу и в субботу, 15 августа. С 17:00 здесь будут выступать Vadims Dmitrijevs & Jānis Pastars JAZZ DUO, DJ JAZZY MARKY и Toms Rudzinskis JAZZ TRIO. В 22:00 на сцену выйдет группа Jaunība. Ведущим вечера станет актер Игорь Шелеговский.
Кроме еды и музыки, в субботу будет еще одна необычная возможность. С 12:00 до 17:00 в кассах Латвийской национальной оперы и балета пройдет ярмарка костюмов и реквизита. Посетители смогут приобрести костюмы, отдельные детали, аксессуары и предметы реквизита, которые создавались для постановок Оперы и балета. Среди них есть уникальные вещи, изготовленные в единственном экземпляре и ранее использовавшиеся на сцене.
Для мероприятия используется депозитная система бокалов - организаторы таким образом рассчитывают сократить количество одноразового мусора во время праздника.
Праздничная площадка расположена в Оперном сквере у здания Латвийской национальной оперы и балета на бульваре Аспазияс, 3. Согласно программе, 14 и 15 августа она работает до 23:00. Вход на территорию свободный, платить нужно только за выбранные блюда и напитки.