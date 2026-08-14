День рождения Риги со вкусом: у Оперы собрали рестораны, бары и живую музыку

Кроме еды и музыки, в субботу будет еще одна необычная возможность. С 12:00 до 17:00 в кассах Латвийской национальной оперы и балета пройдет ярмарка костюмов и реквизита. Посетители смогут приобрести костюмы, отдельные детали, аксессуары и предметы реквизита, которые создавались для постановок Оперы и балета. Среди них есть уникальные вещи, изготовленные в единственном экземпляре и ранее использовавшиеся на сцене.