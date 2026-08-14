СМИ: в Литве мигранты напали на пограничников и едва не утащили одного в Беларусь

Именно информация о возможном нападении стала наиболее спорной частью истории. СОГГЛ ранее подтверждала обнаружение туннеля и факт того, что часть мигрантов скрылась на территории Беларуси, однако об атаке на сотрудников официально не сообщалось. Более того, глава службы Рустамас Любаевас неоднократно отрицал, что пограничники могли подвергнуться нападению. Теперь появились сведения о пострадавшем сотруднике, который находится на больничном. При этом в СМИ также утверждается, что Любаевас якобы давал пограничникам инструкции относительно того, что именно они должны рассказывать об инциденте. Официально эта информация пока не подтверждена.