СМИ: в Литве мигранты напали на пограничников и едва не утащили одного в Беларусь
На литовско-белорусской границе произошел инцидент, обстоятельства которого теперь расследуют сразу несколько государственных структур. По утверждению источников портала Lrytas, один из сотрудников Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) получил легкие травмы, а группа мигрантов пыталась утащить его в сторону Беларуси.
Инцидент произошел в конце июля в районе Капчяместской пограничной заставы. Пострадавший пограничник сейчас находится на больничном. Эту информацию подтвердил председатель профсоюза учреждений досудебного расследования Вильнюсского уезда Виталиюс Ягминас.
Подробности произошедшего начали появляться спустя несколько дней после инцидента. Как сообщал Delfi, литовские пограничники обнаружили туннель, проложенный под государственной границей, и организовали засаду в районе его выхода. В операции участвовали четыре сотрудника СОГГЛ. Через некоторое время они задержали нескольких мигрантов и надели на них наручники. Однако ситуация резко изменилась, когда к месту происшествия подошла группа примерно из 20 иностранцев.
По данным источников, мигранты атаковали пограничников. Сотрудникам пришлось отступать, а мигранты, включая некоторых уже задержанных и находившихся в наручниках людей, смогли скрыться на территории Беларуси. При этом был легко ранен один из пограничников, и мигранты пытались утащить его в сторону белорусской территории
Именно информация о возможном нападении стала наиболее спорной частью истории. СОГГЛ ранее подтверждала обнаружение туннеля и факт того, что часть мигрантов скрылась на территории Беларуси, однако об атаке на сотрудников официально не сообщалось. Более того, глава службы Рустамас Любаевас неоднократно отрицал, что пограничники могли подвергнуться нападению. Теперь появились сведения о пострадавшем сотруднике, который находится на больничном. При этом в СМИ также утверждается, что Любаевас якобы давал пограничникам инструкции относительно того, что именно они должны рассказывать об инциденте. Официально эта информация пока не подтверждена.
В СОГГЛ отказались подробно комментировать обстоятельства произошедшего. В службе заявили, что не могут раскрывать детали, поскольку по делу проводятся досудебные расследования.
Тем временем прокуратура Литвы расширила начатое 27 июля расследование незаконного пересечения государственной границы. Теперь следствие должно не только установить обстоятельства попытки незаконного проникновения в страну, но и проверить опубликованную информацию о действиях самих сотрудников СОГГЛ.
В частности, расследование касается пограничников, которые отвечали за наблюдение, контроль и охрану государственной границы в момент происшествия. Следователи должны дать объективную и беспристрастную оценку всем установленным фактам.
Таким образом, пока остаются без окончательного ответа сразу несколько вопросов: действительно ли мигранты напали на пограничников, каким образом группа иностранцев смогла прорваться через оцепление и почему информация о возможном ранении сотрудника появилась только спустя некоторое время. Окончательные обстоятельства инцидента должна установить прокуратура в рамках продолжающегося расследования.