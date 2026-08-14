Деньги за отмененный концерт Pitbull получили уже 77% владельцев билетов
Возврат денег за отмененный концерт Pitbull в Риге продолжается: к 13 августа средства получили уже 77% владельцев билетов. Основную часть оставшихся выплат планируют завершить до конца 14 августа, а с теми, кому автоматический возврат провести не удалось, будут связываться отдельно.
В период с 7 по 13 августа 2026 года деньги были возвращены 77% владельцев билетов.
Сейчас продолжается обработка возвратов для оставшейся части покупателей. В отдельных случаях платеж не удалось провести успешно, поскольку с момента покупки билета истек срок действия банковской карты либо изменились банковские или платежные реквизиты.
Планируется, что до конца дня 14 августа возврат получат остальные покупатели, которым деньги можно перечислить по имеющимся в системе платежным данным, а также те, кто приобрел билеты в физических кассах и заполнил заявление на возврат.
В течение следующей недели продолжится работа с теми случаями, где автоматический возврат оказался невозможен. При необходимости представители SIA Biļešu Serviss PLG свяжутся с владельцами билетов индивидуально, чтобы уточнить актуальные платежные реквизиты и как можно быстрее завершить возврат средств.
Отмена мероприятия такого масштаба означает не только несостоявшийся концерт, но и большой и технически сложный процесс возврата - речь идет о десятках тысяч отдельных платежей, которые необходимо вернуть владельцам билетов. Для латвийской индустрии мероприятий возврат такого масштаба не является повседневной практикой, поэтому организаторы считают существенным результатом то, что абсолютное большинство выплат будет завершено чуть более чем за неделю с начала процесса.
Организатор мероприятия SIA BDG Concerts и SIA Biļešu Serviss PLG подчеркивают, что для каждого владельца билета важнее всего момент, когда деньги фактически поступят на его счет. Поэтому работа не завершится после возврата основной части средств.
SIA Biļešu Serviss PLG продолжит разбирать индивидуальные случаи, когда из-за технических причин или изменения платежных данных требуется дополнительная связь с владельцем билета.
Организатор концерта SIA BDG Concerts и SIA Biļešu Serviss PLG поблагодарили всех владельцев билетов за терпение и понимание в процессе возврата средств.