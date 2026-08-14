Деньги за отмененный концерт Pitbull получили уже 77% владельцев билетов

Отмена мероприятия такого масштаба означает не только несостоявшийся концерт, но и большой и технически сложный процесс возврата - речь идет о десятках тысяч отдельных платежей, которые необходимо вернуть владельцам билетов. Для латвийской индустрии мероприятий возврат такого масштаба не является повседневной практикой, поэтому организаторы считают существенным результатом то, что абсолютное большинство выплат будет завершено чуть более чем за неделю с начала процесса.