Министр обороны объяснил, почему залетевший в Латвию дрон решили сбить

По его словам, невозможно гарантировать, что беспилотник просто упадет где-нибудь в болоте или лесу и никому не причинит вреда. Райвис Мелнис также отверг появившиеся опасения жителей о том, что в небе якобы могли находиться несколько дронов, а не один.