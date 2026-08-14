Министр обороны объяснил, почему залетевший в Латвию дрон решили сбить
Министр обороны Райвис Мелнис объяснил, почему было принято решение сбить беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии. По его словам, оставлять дрон в воздухе было слишком опасно, поскольку невозможно было гарантировать, что он упадет в безлюдном месте.
"Решение о сбитии дрона было принято с учетом опасности. Беспилотники, залетая на территорию Латвии, могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать", - подчеркнул министр.
По его словам, невозможно гарантировать, что беспилотник просто упадет где-нибудь в болоте или лесу и никому не причинит вреда. Райвис Мелнис также отверг появившиеся опасения жителей о том, что в небе якобы могли находиться несколько дронов, а не один.
Министр пояснил, что был зафиксирован один беспилотник. Звуки, которые могли принять за другие дроны, вероятно, были шумом истребителей во время ускорения.
Как агентству LETA сообщили в Управлении коммуникации Департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС), в настоящее время НВС не могут предоставить точную информацию о типе дрона и стране его происхождения. Подобные дроны попадают в воздушное пространство Латвии в результате целенаправленной российской радиоэлектронной борьбы.
Как сообщалось ранее, рано утром в пятницу истребители союзников сбили беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство Латвии, возле озера Божева, примерно в пяти километрах от центра Ругайи в Балвском крае.
Руководитель Ругайского объединенного управления Сандра Каптейне подчеркнула, что дрон был сбит над лесистой местностью. Никто из жителей не пострадал, ущерб имуществу также не причинен. Сейчас на месте работают оперативные службы.
По имеющейся на данный момент информации, беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, применяемых Россией. В обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, Земессардзе и сотрудники Государственной полиции.
Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могли разлететься по значительной территории, сообщила представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня.
Иностранные СМИ утром в пятницу сообщили, что ночью после атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область России возник пожар в порту Усть-Луга. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом якобы были сбиты 54 беспилотника.
В ночь на пятницу украинские беспилотники также атаковали склад компании Wildberries в Тверской области. Тем временем Силы беспилотных систем Украины сообщили, что за сутки нанесли удары по 29 подстанциям электросетей на оккупированных Россией территориях, а с 1 по 13 августа - по 240 подстанциям.
Минобороны России утверждает, что в ночь на пятницу над 18 регионами России и оккупированным Крымом были сбиты в общей сложности 553 украинских беспилотника.
Сколько дронов не удалось перехватить, российские власти не сообщают. По оценкам экспертов, цели достигают от 10% до 15% запущенных беспилотников.