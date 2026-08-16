Военные будут часами ждать спасения в открытом море - в Латвии начнутся учения Baltic Bikini 2026
С 17 по 21 августа в Лиепае и Балтийском море пройдут международные военные учения Baltic Bikini 2026. Их цель - совершенствование индивидуальных и коллективных навыков выживания военнослужащих, а также повышение шансов дождаться помощи спасателей после аварии над водой.
Во время учений военнослужащие Военно-воздушных сил Латвии, Литвы и Эстонии будут отрабатывать действия в чрезвычайных ситуациях на открытой воде, выполнять практические упражнения в бассейне и осваивать навыки выживания в открытом море.
В ходе практических занятий будет имитироваться вынужденная посадка воздушного судна на воду. Членам экипажа предстоит выбраться из макета тонущего вертолета, активировать спасательные жилеты и плоты. После этого участники должны будут провести в открытом море от одного до трех часов, пока их не эвакуируют поисково-спасательные вертолеты или судно.
В активной фазе учений будут задействованы поисково-спасательные вертолетные подразделения Латвии и Литвы, а также Морской координационный центр поиска и спасения. Кроме того, участники будут отрабатывать координацию операций по поиску и спасению большого количества людей в открытых водах.
Baltic Bikini - ежегодные учения, организацию которых поочередно берет на себя одна из трех стран Балтии. В этом году их принимает Латвия, а проведение учений поддерживают Военно-морские силы и Командование подготовки.
Учения должны укрепить взаимодействие вооруженных сил стран Балтии и их способность совместно реагировать на чрезвычайные ситуации с воздушными судами над морем.