Военные будут часами ждать спасения в открытом море - в Латвии начнутся учения Baltic Bikini 2026

В ходе практических занятий будет имитироваться вынужденная посадка воздушного судна на воду. Членам экипажа предстоит выбраться из макета тонущего вертолета, активировать спасательные жилеты и плоты. После этого участники должны будут провести в открытом море от одного до трех часов, пока их не эвакуируют поисково-спасательные вертолеты или судно.