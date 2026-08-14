Почему в Тбилиси сносят одну из самых заметных достопримечательностей - так называемые "Кувшины Рике"
Это здание в самом центре Тбилиси называли архитектурным шедевром, уродством и символом напрасно потраченных денег. Теперь знаменитые "Кувшины Рике", которые полюбили туристы, но невзлюбили местные жители, разбирают, чтобы освободить место для нового проекта.
В центре Тбилиси начался демонтаж одного из самых узнаваемых и одновременно самых спорных современных зданий грузинской столицы - музыкального театра и выставочного зала в парке Рике, который горожане давно прозвали "Кувшинами" или "трубами".
Футуристический комплекс из стекла и стали спроектировали итальянские архитекторы Массимилиано и Дориана Фуксас. Его строительство началось в период президентства Михаила Саакашвили и стало частью масштабной программы преобразования Тбилиси. Внутри планировалось разместить концертный зал и выставочное пространство. Однако здание оказалось своеобразным памятником политической смене эпох. После победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года проект фактически остановили. Внутренние работы не были завершены, а сам комплекс так и не начал полноценно работать. По данным грузинских СМИ, на его строительство было потрачено около 75 млн лари (примерно 25 млн евро). В июле 2026 года архитектурная служба мэрии Тбилиси выдала владельцу разрешение на демонтаж. Работы начались вскоре после этого: сейчас рабочие снимают облицовку и разбирают конструкции здания, сообщает BBC.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе объясняет решение прежде всего практическими причинами. По его словам, сооружение оказалось полностью нефункциональным, пришло в крайне плохое состояние и фактически превратилось в "свалку". Он также считает, что прежняя власть необоснованно потратила на этот проект десятки миллионов лари.
При этом власти подчеркивают, что комплекс находится в частной собственности. После демонтажа на участке планируется реализовать гостиничный проект. Пока окончательный проект будущей застройки публично не представлен.
"Это уже достопримечательность"
После решения о демонтаже спор вокруг здания вновь разгорелся, причем теперь речь идет не только о его функциональности, но и о сохранении архитектурного наследия современной Грузии.
В социальных сетях жители Тбилиси разделились. Одни называют "Кувшины" уродливым и бесполезным объектом, который десятилетиями занимал ценную землю и требовал больших расходов. Другие считают их уже сформировавшейся частью городского пейзажа и недоумевают, почему здание нельзя было перепрофилировать.
В обсуждении на Reddit один пользователь, представившийся туристом, написал, что здание выглядит очень впечатляюще и ему странно видеть решение о его сносе. Другие участники вспоминали, что объект стал узнаваемым элементом Тбилиси именно благодаря своему необычному виду. Одновременно звучали и противоположные мнения: некоторые жители считали "трубы" неудачным, дорогим и непрактичным проектом, который слишком долго оставался заброшенным.
Архитекторы просили дать зданию второй шанс
Особенно резко против демонтажа выступила студия Fuksas. Архитекторы заявили, что за более чем 60 лет профессиональной работы впервые столкнулись со сносом своего проекта без возможности обсудить альтернативы. Студия утверждает, что неоднократно предлагала грузинским властям сотрудничество и хотела изучить варианты сохранения и перепрофилирования здания. По словам архитекторов, ответа на эти предложения они не получили.
В Fuksas считают, что уничтожение международно признанного архитектурного объекта станет серьезной культурной потерей для Тбилиси. При этом мэрия утверждает, что никаких официальных обращений от авторов проекта не получала.