Почему в Тбилиси сносят одну из самых заметных достопримечательностей - так называемые "Кувшины Рике"

Футуристический комплекс из стекла и стали спроектировали итальянские архитекторы Массимилиано и Дориана Фуксас. Его строительство началось в период президентства Михаила Саакашвили и стало частью масштабной программы преобразования Тбилиси. Внутри планировалось разместить концертный зал и выставочное пространство. Однако здание оказалось своеобразным памятником политической смене эпох. После победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года проект фактически остановили. Внутренние работы не были завершены, а сам комплекс так и не начал полноценно работать. По данным грузинских СМИ, на его строительство было потрачено около 75 млн лари (примерно 25 млн евро). В июле 2026 года архитектурная служба мэрии Тбилиси выдала владельцу разрешение на демонтаж. Работы начались вскоре после этого: сейчас рабочие снимают облицовку и разбирают конструкции здания, сообщает BBC.