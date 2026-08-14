После ночной тревоги стали известны подробности уничтожения дрона над Латвией
Сбитый утром над Латвией беспилотник уничтожили возле озера Божева, примерно в пяти километрах от центра Ругайи. Дрон был сбит на большой высоте над лесистой местностью, поэтому его обломки могли разлететься по значительной территории, однако люди и имущество не пострадали.
Рруководитель Ругайского объединенного управления Сандра Каптейне подчеркнула, что дрон был сбит над лесистой местностью, никто из жителей не пострадал, ущерб имуществу также не причинен. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Председатель Балвской краевой думы Янис Труповниекс сообщил LETA, что утром информация о появлении дрона на территории края была получена оперативно. Одновременно самоуправление распространило в своих социальных сетях предупреждение об угрозе в воздушном пространстве.
Сейчас в районе озера Божевa работают представители Земессардзе, Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.
"Если потребуется помощь самоуправления, мы готовы подключить и свои человеческие ресурсы", - сказал Труповниекс.
Глава самоуправления подчеркнул, что жители могут чувствовать себя в безопасности, поскольку латвийская армия совместно с союзниками защищает страну.
Как сообщалось ранее, по имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, применяемых Россией. В обследовании места происшествия участвуют военнослужащие НВС, Земессардзе и сотрудники Государственной полиции.
Поскольку беспилотник был сбит на большой высоте, его обломки могли разлететься по значительной территории, сообщила представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня.
Иностранные СМИ утром в пятницу сообщили, что ночью после атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область России возник пожар в порту Усть-Луга. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, всего над регионом якобы были сбиты 54 беспилотника.
В ночь на пятницу украинские беспилотники также атаковали склад компании интернет-торговли Wildberries в Тверской области.
Тем временем Силы беспилотных систем Украины сообщили, что за сутки нанесли удары по 29 подстанциям электросетей на оккупированных Россией территориях, а с 1 по 13 августа - по 240 подстанциям.
Министерство обороны России утверждает, что в ночь на пятницу над 18 российскими регионами и оккупированным Крымом были сбиты в общей сложности 553 украинских беспилотника.
Сколько беспилотников не удалось перехватить, российские власти, как обычно, не сообщают. По оценкам экспертов, цели достигают от 10% до 15% запущенных дронов.