PTAC изъял для проверки популярную детскую игрушку. Что в ней может быть опасного?

В PTAC подчеркивают, что химический запах может быть особенностью конкретного товара и сам по себе не свидетельствует о том, что игрушка не соответствует требованиям безопасности. Если в других странах установлено несоответствие определенной игрушки требованиям, это автоматически не означает, что проблема касается игрушек, продаваемых на латвийском рынке, если у них другой производитель и идентификационные данные, даже если внешне игрушки похожи или полностью одинаковы.