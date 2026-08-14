PTAC изъял для проверки популярную детскую игрушку. Что в ней может быть опасного?
Центр защиты прав потребителей (PTAC) сообщает о том, что изъял несколько образцов популярной среди детей игрушки Squishy Dumpling для проведения экспертизы.
PTAC уже неоднократно получал от потребителей жалобы на специфический химический запах Squishy Dumpling, вызывающий опасения по поводу безопасности игрушки. В некоторых странах, например в Великобритании, эту игрушку изымают из продажи из-за значительного превышения допустимой концентрации химического вещества - бензола.
На основании полученной информации PTAC изъял для лабораторной экспертизы несколько образцов игрушек разных производителей. Специалисты проверяют концентрацию бензола, а также еще 18 химических веществ. В полученных к настоящему времени результатах экспертиз никаких несоответствий ни в одном из образцов не обнаружено.
В PTAC подчеркивают, что химический запах может быть особенностью конкретного товара и сам по себе не свидетельствует о том, что игрушка не соответствует требованиям безопасности. Если в других странах установлено несоответствие определенной игрушки требованиям, это автоматически не означает, что проблема касается игрушек, продаваемых на латвийском рынке, если у них другой производитель и идентификационные данные, даже если внешне игрушки похожи или полностью одинаковы.
PTAC также провел проверки в магазинах, оценивая соответствие маркировки игрушек установленным требованиям. До настоящего времени нарушений в маркировке не выявлено, однако проверки продолжаются.
При обследовании интернет-магазинов PTAC проверял, предоставляется ли покупателям вся необходимая информация об игрушке Squishy Dumpling. Во всех проверенных местах онлайн-торговли были выявлены нарушения в предоставлении информации. Сейчас PTAC ведет переговоры с распространителями. В нескольких интернет-магазинах игрушка уже снята с продажи.
Более подробную информацию о результатах надзора за рынком PTAC обещает предоставить после получения всех заключений экспертиз, завершения необходимых проверок в магазинах и обследования мест онлайн-торговли.
PTAC призывает всегда покупать игрушки у надежных продавцов и в проверенных интернет-магазинах. Следует убедиться, что на игрушке указаны название или зарегистрированный товарный знак производителя и его адрес, а также идентификационные данные - например, номер модели, штрихкод и т. д.
Кроме того, PTAC напоминает: никогда не следует покупать игрушки без маркировки соответствия CE на самой игрушке или ее упаковке.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что PTAC предупредил автоводителей: в Риге обнаружена сеть подозрительных парковок.