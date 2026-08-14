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Сегодня 12:23
Автоводителей предупредили о возможных заторах в районе Аглоны
В выходные дни во время праздника в окрестностях Аглоны возможно замедленное движения. Водителям также следует учитывать, что по автодорогам в направлении Аглоны передвигаются группы паломников.
На сети государственных автодорог строительные работы продолжаются на 53 участках. Информация обо всех актуальных ограничениях движения на государственных автодорогах доступна на карте на сайте Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Наиболее существенные ограничения движения на главных государственных автодорогах:
- на Даугавпилсском шоссе (A6):
- от Госпори до Ницгале установлен один временный светофор, ограничения скорости - 30, 50 и 70 км/ч, предполагаемое время проезда - 40 минут;
- от Калнишки до Любасте действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, предполагаемое время проезда - 20 минут;
- на Лиепайском шоссе (A9) от Блидене до Братского кладбища Пурвакрогс один участок регулируется светофором, действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, местами проезжая часть сужена. Предполагаемое время проезда - 20 минут;
- на транспортной развязке Даугавпилсской объездной дороги (A14) и на участке A14 до Свенте установлены два временных светофора, действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, время проезда - около получаса.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Талсинском крае построят временную дорогу для объезда размытого дождями шоссе.