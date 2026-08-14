На день рождения Риги подготовили особое угощение - попробовать его можно в десятках кондитерских

Otkrito уже сообщал, что территория возле сквера у Оперы в эти дни превратится в настоящий праздничный ресторан Риги. В течение двух дней посетители смогут попробовать различные блюда и напитки, послушать музыку и, конечно, оценить специальные праздничные угощения. Однако один из самых сладких сюрпризов Риги в этом году стоит искать в кондитерских. Особое внимание вновь решили уделить знаменитой пирожной Vecrīga - десерту, который известен в Риге еще с 1960-1970-х годов.