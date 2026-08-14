На день рождения Риги подготовили особое угощение - попробовать его можно в десятках кондитерских
Рига в эти выходные празднует свой день рождения, и город отмечает это событие не только концертами и мероприятиями, но и вкусными сюрпризами.
Otkrito уже сообщал, что территория возле сквера у Оперы в эти дни превратится в настоящий праздничный ресторан Риги. В течение двух дней посетители смогут попробовать различные блюда и напитки, послушать музыку и, конечно, оценить специальные праздничные угощения. Однако один из самых сладких сюрпризов Риги в этом году стоит искать в кондитерских. Особое внимание вновь решили уделить знаменитой пирожной Vecrīga - десерту, который известен в Риге еще с 1960-1970-х годов.
Рецепт пирожного довольно простой, но вкус у него особенный. Основу составляет творожный крем, взбитый со сливками. Этим летом к классическому рецепту добавили и сезонные латвийские продукты. В разных вариантах пирожного можно встретить крем из айвы, ревень, лесную чернику и клубнику.
"В этом году мы хотим показать и то, что сейчас самый разгар лета - сезон, который дает нам очень много местных фруктов и ягод из наших лесов и садов", - рассказал владелец Kūre ceptuve Увис Яниченко.
Попробовать пирожное Vecrīga в этом году можно будет далеко не в одном месте. К проекту присоединились около 45 кондитерских, каждая из которых предлагает собственную интерпретацию традиционного рижского десерта.
Кроме того, создана специальная карта и даже "паспорт пирожного". Любители сладкого смогут отправиться по Риге, посещать участвующие в проекте кондитерские и собирать штампы. Правда, организаторы с юмором отмечают, что посещать все 45 мест за один день все же не стоит.
У Яниченко есть и более амбициозная цель - добиться того, чтобы пирожное Vecrīga стало таким же узнаваемым символом Риги, как другие знаменитые достопримечательности города.
"Мы хотим сделать этот продукт культовым, таким блюдом, которым каждый из нас мог бы гордиться. И одновременно хотелось бы, чтобы каждый иностранец, приезжая в Латвию, узнавал Ригу в том числе благодаря этому пирожному", - сказал он.
Еще одной гастрономической точкой праздника станет праздничный ресторан возле Оперного театра. В течение двух дней там соберутся рижские рестораны, которые предложат блюда латвийской кухни, закуски, напитки и десерты.
За атмосферу будут отвечать диджеи, музыкальные группы и джазовые исполнители. Жителей и гостей города приглашают приходить вместе с семьей и друзьями, чтобы поесть, отдохнуть и отметить 825-летие Риги.