Смилтенс хочет жестче наказывать перевозчиков нелегальных мигрантов - вплоть до нескольких лет тюрьмы
Министр юстиции Эдвард Смилтенс выступил за ужесточение наказаний для организаторов нелегальной миграции и перевозчиков, которым может грозить несколько лет тюрьмы.
Министр юстиции Эдвард Смилтенс считает, что Латвии необходимо значительно жестче бороться с организаторами нелегальной миграции и одновременно искать новые способы привлечения инвестиций в экономику. Об этом он заявил в интервью программе TV3 "900 секунд".
Говоря о безопасности границы и операции Vilkatis, министр отметил, что одна из главных целей - борьба с перевозчиками нелегальных мигрантов. По его мнению, именно перевозчики являются самым слабым звеном в организованных схемах нелегальной миграции.
В связи с этим готовятся поправки к Уголовному закону, предусматривающие более суровые наказания за незаконное перемещение людей через границу и содействие таким действиям.
Смилтенс подчеркнул, что тем, кто рассматривает нелегальную миграцию как способ легкого заработка, следует рассчитывать на несколько лет лишения свободы.
Министр также признал, что дела, связанные с нелегальной миграцией, создают дополнительную нагрузку на суды Латгале, где уже сейчас не хватает судей. Чтобы снизить эту нагрузку, продвигаются поправки к Иммиграционному закону, которые позволят рассматривать такие дела дистанционно и распределять их между судами по всей Латвии. Таким образом, дела задержанных в приграничных районах смогут рассматривать, например, суды в Риге или Лиепае.
Смилтенс прогнозирует, что в начале операции количество дел может увеличиться. Однако в долгосрочной перспективе более жесткая политика в отношении организаторов нелегальной миграции, по его мнению, должна сократить число попыток использовать Латвию как маршрут нелегального перемещения людей.
В интервью также обсуждался вопрос предоставления временных видов на жительство инвесторам. Смилтенс считает, что Латвии нужны механизмы для привлечения состоятельных инвесторов из безопасных и демократических стран, при этом Россия и Беларусь должны быть исключены.
По словам министра, конкуренция за инвесторов в Европе очень высока, поэтому Латвии необходимо искать способы укрепления экономики и привлечения дополнительных средств, в том числе на безопасность и другие приоритетные сферы. Смилтенс также рассказал об идее ввести принцип "платишь быстрее - платишь меньше" при административных штрафах.
Предполагается, что за менее серьезные нарушения при оплате штрафа в установленный срок можно будет получить скидку в размере 20%. По мнению министра, это позволит сократить административные расходы государства, поскольку взыскание небольших штрафов нередко обходится дороже самого штрафа. При серьезных нарушениях, например управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, такая скидка применяться не будет.
Смилтенс подчеркнул, что Латвии необходимо одновременно укреплять безопасность и стимулировать экономическое развитие, поскольку только это, по его мнению, позволит обеспечить долгосрочное благополучие и сократить отток населения из страны.