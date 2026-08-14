Смилтенс хочет жестче наказывать перевозчиков нелегальных мигрантов - вплоть до нескольких лет тюрьмы

Министр также признал, что дела, связанные с нелегальной миграцией, создают дополнительную нагрузку на суды Латгале, где уже сейчас не хватает судей. Чтобы снизить эту нагрузку, продвигаются поправки к Иммиграционному закону, которые позволят рассматривать такие дела дистанционно и распределять их между судами по всей Латвии. Таким образом, дела задержанных в приграничных районах смогут рассматривать, например, суды в Риге или Лиепае.