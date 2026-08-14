Легковушка столкнулась с грузовиком возле Юркалне - два человека погибли.
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Сегодня 09:37
Два человека погибли в тяжелой аварии возле Юркалне. ВИДЕО
Сегодня утром на трассе Вентспилс-Гробиня возле Юркалне произошла тяжелая авария с участием легкового и грузового автомобилей. Два человека погибли, еще один пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Движение на этом участке дороги полностью перекрыто.
Как сообщили LETA в Службе неотложной медицинской помощи, в аварии погибли два человека, еще один пострадал. После осмотра медиками пострадавший отказался от госпитализации.