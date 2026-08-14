На Саркандаугаве появился новый мурал "Дорога домой" - он посвящен истории района

"Дорога домой" стала первой крупноформатной настенной работой Валерии Сосовой. В создании мурала ей помогали художница Bikti, а также участницы объединения граффити и уличных художниц PoN Crew (Paint On Nails). Эскиз Сосовой перенесли на стену здания в большом масштабе, благодаря чему в Саркандаугаве появился новый объект уличного искусства.