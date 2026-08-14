Кулбергс о президентских выборах 2027 года: Ринкевич может остаться на второй срок
Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что Эдгар Ринкевич может остаться президентом Латвии и на второй срок. При этом "Объединенный список" (AS) пока не обсуждал собственного кандидата на президентские выборы 2027 года.
В рубрике подкаста LETA "Политики! Что это вообще было?!" Адрис Кулбергс отметил, что лично высоко ценит Ринкевича и считает его достойным президентом. По его словам, Эдгар Ринкевич доказал, что способен думать об интересах государства вне рамок отдельных политических сил.
"Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться и на следующий срок", - сказал Кулбергс.
В то же время премьер отметил, что AS пока не обсуждал возможного собственного кандидата на пост президента Латвии. По его словам, до сих пор этот вопрос в объединении даже не был актуален, а возможный второй срок Ринкевича не обсуждался в контексте какого-либо официального решения AS.
Сейм избрал Ринкевича президентом Латвии 31 мая 2023 года. В третьем туре выборов за него проголосовали 52 депутата. Вторым кандидатом на этот пост был выдвинутый AS Улдис Пиленс, который получил 25 голосов, свидетельствует информация Сейма.
После неудачи кандидатуры Пиленса отношения AS с тогдашними партнерами по правительственной коалиции обострились, а само объединение впоследствии оказалось в оппозиции. Кулбергс в интервью заявил, что тогда AS выполнял свое предвыборное обещание выдвинуть собственного кандидата в президенты.
Следующие выборы президента Латвии в Сейме должны состояться в 2027 году.