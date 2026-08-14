Кулбергс о президентских выборах 2027 года: Ринкевич может остаться на второй срок

В то же время премьер отметил, что AS пока не обсуждал возможного собственного кандидата на пост президента Латвии. По его словам, до сих пор этот вопрос в объединении даже не был актуален, а возможный второй срок Ринкевича не обсуждался в контексте какого-либо официального решения AS.