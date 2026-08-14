В Латвии

Ночная тревога в Аглоне: около 1000 паломников укрывались в подвале из-за дрона

Отдел новостей

Lsm.lv / Otkrito.lv

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Около 4 часов утра паломники в Аглоне получили предупреждение об угрозе в воздушном пространстве и были вынуждены спуститься в подвал. Около 1000 человек провели там примерно час - до тех пор, пока истребители союзников не сбили беспилотник в Балвском крае.

На кадрах, снятых Латвийским телевидением, видно, что после получения предупреждения находившиеся в гимназии люди отправились в подвальные помещения. Там паломники провели около часа - до тех пор, пока истребители союзников не сбили в Балвском крае беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии, и угроза не была отменена.

Ночная тревога в

Настоятель Аглонской базилики Юрис Скутелс после произошедшего сообщил, что ситуация в Аглоне остается спокойной.

"Все находились там, где и было запланировано - в местах ночлега, в церкви оставалось лишь минимальное число ночных дежурных. Звонила и полиция, которая следит за происходящим. Все спокойно, все в порядке. Мы следуем указаниям по безопасности, которые получаем от представителей государства", - рассказал Скутелс.

За безопасность во время праздника в Аглоне отвечает Государственная полиция, которая разработала специальный алгоритм действий.

Если во время мероприятия поступает оранжевое предупреждение по системе Cell Broadcast, мероприятие прерывается, а его участников призывают покинуть место проведения, чтобы избежать длительного скопления людей и транспортных средств в одном месте.

По словам Юриса Скутелса, несмотря на ночные события, программа праздника в Аглоне в пятницу продолжится без изменений.

Праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии является крупнейшим религиозным событием в Латвии. Ежегодно он собирает в Аглонской базилике и на прилегающей площади тысячи паломников и верующих.

В пятницу в Аглоне ожидается наибольшее число паломников. По традиции в 22:00 они со свечами в руках отправятся на Народный крестный путь.

В субботу, 15 августа, состоится кульминация праздника и торжественная Святая месса.

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