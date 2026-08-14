Ночная тревога в Аглоне: около 1000 паломников укрывались в подвале из-за дрона
Около 4 часов утра паломники в Аглоне получили предупреждение об угрозе в воздушном пространстве и были вынуждены спуститься в подвал. Около 1000 человек провели там примерно час - до тех пор, пока истребители союзников не сбили беспилотник в Балвском крае.
На кадрах, снятых Латвийским телевидением, видно, что после получения предупреждения находившиеся в гимназии люди отправились в подвальные помещения. Там паломники провели около часа - до тех пор, пока истребители союзников не сбили в Балвском крае беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии, и угроза не была отменена.
Gaisa trauksme izsludināta arī Aglonā, kur vakar ienākušas vairākas svētceļnieku grupas. Latvijas Televīzijas uzņemtajos video redzams, ka svētceļnieki, kuri apmetušies Aglonas Katoļu ģimnāzijā patvērumu meklē pagrabstāvā. pic.twitter.com/dJXNSgneem— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 14, 2026
Настоятель Аглонской базилики Юрис Скутелс после произошедшего сообщил, что ситуация в Аглоне остается спокойной.
"Все находились там, где и было запланировано - в местах ночлега, в церкви оставалось лишь минимальное число ночных дежурных. Звонила и полиция, которая следит за происходящим. Все спокойно, все в порядке. Мы следуем указаниям по безопасности, которые получаем от представителей государства", - рассказал Скутелс.
За безопасность во время праздника в Аглоне отвечает Государственная полиция, которая разработала специальный алгоритм действий.
Если во время мероприятия поступает оранжевое предупреждение по системе Cell Broadcast, мероприятие прерывается, а его участников призывают покинуть место проведения, чтобы избежать длительного скопления людей и транспортных средств в одном месте.
По словам Юриса Скутелса, несмотря на ночные события, программа праздника в Аглоне в пятницу продолжится без изменений.
Праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии является крупнейшим религиозным событием в Латвии. Ежегодно он собирает в Аглонской базилике и на прилегающей площади тысячи паломников и верующих.
В пятницу в Аглоне ожидается наибольшее число паломников. По традиции в 22:00 они со свечами в руках отправятся на Народный крестный путь.
В субботу, 15 августа, состоится кульминация праздника и торжественная Святая месса.