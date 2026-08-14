Ночная тревога в Аглоне: около 1000 паломников укрывались в подвале из-за дрона

На кадрах, снятых Латвийским телевидением, видно, что после получения предупреждения находившиеся в гимназии люди отправились в подвальные помещения. Там паломники провели около часа - до тех пор, пока истребители союзников не сбили в Балвском крае беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии, и угроза не была отменена.