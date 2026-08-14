Дрон вторгся в Латвию и был сбит: обломки могут находиться на большой территории
Рано утром в пятницу истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство Латвии. Угроза в воздушном пространстве устранена, сообщили Национальные вооруженные силы Латвии (НВС).
Рано утром в пятницу жители Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балвского и Алуксненского краев получили предупреждения в связи с угрозой в воздушном пространстве.
В НВС сообщили, что были подняты в воздух истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
Беспилотник был сбит на большой высоте над Ругайи в Балвском крае, сообщила в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" представитель Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Ивета Берзиня.
По имеющейся на данный момент информации, дрон вошел в воздушное пространство Латвии под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, применяемых Россией.
В обследовании места происшествия участвуют военнослужащие НВС, ополченцы Земессардзе и сотрудники Государственной полиции. Поскольку беспилотник был сбит на большой высоте, его обломки могли разлететься по значительной территории, отметила Берзиня.
Как сообщалось ранее, в начале лета жители Латгале и Видземе неоднократно получали оповещения по системе Cell Broadcast о возможной угрозе в воздушном пространстве. Несколько беспилотников также упали и взорвались на территории Латвии.
Эти инциденты с дронами, вероятнее всего, были связаны с приближением к воздушному пространству Латвии или вторжением в него беспилотников, задействованных в российско-украинской войне.
В начале августа портал 15min.lt сообщал со ссылкой на информацию, которой располагает военная разведка Литвы, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских беспилотников.