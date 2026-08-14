"Там уже больше никого нет": мобильный маммограф перестал ездить в некоторые поселки Латвии
Мобильный маммограф 14 лет ездит по отдаленным поселкам Латвии, помогая женщинам пройти обследование рядом с домом. Но сельская местность пустеет, а число новых случаев рака груди продолжает расти.
Рак груди по-прежнему остается наиболее распространенной злокачественной опухолью в Латвии и самой распространенной причиной смерти от онкологических заболеваний среди женщин. Для раннего выявления заболевания особенно важна мобильная маммография, которая приближает обследования к женщинам даже в самых отдаленных регионах.
Даугавпилсская региональная больница - одно из медицинских учреждений в Латвии, предоставляющих такую возможность. Мобильный маммографический пункт Даугавпилсской региональной больницы уже 14 лет ездит в отдаленные поселки, предоставляя женщинам в сельской местности возможность пройти обследование молочных желез, сообщает Lsm.lv.
На этот раз маршрут пролегал через Амбели, Вишки и Дубну в Аугшдаугавском крае. Выезд из больницы был в восемь часов утра, а в девять часов маммограф уже приступил к работе в Амбели. Ассистент радиолога Даугавпилсской больницы Янина Никитина с помощницей регулярно выезжают к женщинам, проживающим на расстоянии не менее 15 километров от Даугавпилса.
Это возможность пройти маммографическое обследование ближе к дому, но не стоит надеяться на большой отклик, потому что сельская местность становится все более пустынной, и есть места, куда передвижной маммографический пункт больше не ездит.
"Мы больше не ездим в Вецсалиену, Салиену, Ликсну. В первые годы, когда мы туда ездили, там еще были люди. Сейчас, когда мы приезжаем, там никого нет. Нет смысла ехать. Теперь мы ездим по предварительной записи, но не все пожилые женщины знают, что нужно регистрироваться", - сказала Никитина.
В поселке Амбели, который был первой остановкой, зарегистрировались три женщины, но врачи предположили, что посетителей может быть больше просто потому, что местные увидят передвижной пункт. В девять утра пришла первая посетительница. Как и предполагалось, без предварительной записи. Регине больше 70 лет, она узнала о передвижной маммографии в местном магазине. Женщина сказала, что до Даугавпилса далеко ехать, чтобы пройти обследование, а в деревне это удобно.
К сожалению, по статистике, заболеваемость раком груди не снижается. Как рассказала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Удре, с 2022 по 2024 год в среднем ежегодно регистрируется 1200 новых случаев рака груди у женщин, и в целом данные показывают тенденцию к росту.