"Там уже больше никого нет": мобильный маммограф перестал ездить в некоторые поселки Латвии

В поселке Амбели, который был первой остановкой, зарегистрировались три женщины, но врачи предположили, что посетителей может быть больше просто потому, что местные увидят передвижной пункт. В девять утра пришла первая посетительница. Как и предполагалось, без предварительной записи. Регине больше 70 лет, она узнала о передвижной маммографии в местном магазине. Женщина сказала, что до Даугавпилса далеко ехать, чтобы пройти обследование, а в деревне это удобно.