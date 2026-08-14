"Почему они дают нам деньги?" Годманис назвал циничную причину финансирования Латвии Евросоюзом
Вилис Криштопанс обрушился на бывших премьеров за неэффективное управление миллиардами, а Ивар Годманис объяснил, почему Евросоюз продолжает финансировать Латвию и какие экономические интересы стоят за этой поддержкой.
В эфире TV24 бывшие премьер-министры Вилис Криштопанс и Ивар Годманис обсудили эффективность государственного управления, использование европейского финансирования и причины, по которым Латвия на протяжении многих лет получает значительные средства из бюджета Евросоюза.
Криштопанс, который сейчас является депутатом Европарламента, говорил прежде всего о хозяйственном подходе к государственным финансам. Он подчеркнул, что в предпринимательстве любое решение о расходах приходится принимать с учетом конечного результата. "Как предприниматель, который еще во времена Горбачева основал свой первый кооператив, я все время в частном бизнесе пытался понять, как ты тратишь, как не тратить лишнее и как зарабатываешь", - рассказал Криштопанс.
По его мнению, именно такого подхода не хватало латвийскому государственному управлению в последние годы. Особую критику он направил в адрес бывших премьер-министров Кришьяниса Кариньша и Эвики Силини.
"Был Кариньш, который был, извините, такой недотепа, который вообще не разбирался. Он был несостоятельным в хозяйственных вопросах человеком. Он не понимал, что такое Латвия, что такое хозяйство Латвии", - заявил Криштопанс. По его словам, после смены правительства ситуация существенно не улучшилась. "Потом пришла Силиня и стала хозяйкой, в которой вообще не было понимания. Она даже считать не умела. В результате все эти миллиарды растеклись по министерствам", - утверждал политик.
Криштопанс считает, что государству следовало бы не распылять средства между множеством небольших инициатив и структур, а сосредоточиться на нескольких крупных проектах. В качестве примера он привел инфраструктуру и дороги.
В свою очередь Ивар Годманис отметил, что чрезмерное количество доступных средств само по себе может создавать проблемы. "Доказана одна вещь: слишком много денег создает кризис", - сказал Годманис. По его словам, Латвия уже давно получает значительные финансовые ресурсы извне, однако это не обязательно заставляет государство становиться более эффективным.
Годманис также предложил посмотреть на европейскую финансовую политику с прагматичной точки зрения. Он считает, что страны Западной Европы заинтересованы в сохранении механизмов финансирования стран Центральной и Восточной Европы не только из соображений солидарности.
"Знаешь, почему они дают эти деньги? Почему они дают эти деньги на сплочение? По моему мнению, очень цинично и просто", - заявил Годманис.
"Во-первых, они используют наш рынок. Просто все свои товары, без всяких глупостей. Здесь продается все, что приходит из Германии", - сказал Годманис. "И второе - они используют нашу рабочую силу. Ее здесь готовят, а люди уезжают туда работать", - отметил политик.
По мнению Годманиса, именно экономическая взаимозависимость и финансовые механизмы ЕС во многом помогают сохранять единство Евросоюза. "И даже они заинтересованы поддерживать этот механизм сплочения, этот финансовый механизм. Это единственная причина, почему Европа держится вместе", - заявил Годманис.