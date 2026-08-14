"Почему они дают нам деньги?" Годманис назвал циничную причину финансирования Латвии Евросоюзом

"Был Кариньш, который был, извините, такой недотепа, который вообще не разбирался. Он был несостоятельным в хозяйственных вопросах человеком. Он не понимал, что такое Латвия, что такое хозяйство Латвии", - заявил Криштопанс. По его словам, после смены правительства ситуация существенно не улучшилась. "Потом пришла Силиня и стала хозяйкой, в которой вообще не было понимания. Она даже считать не умела. В результате все эти миллиарды растеклись по министерствам", - утверждал политик.