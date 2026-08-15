До двух часов ночи и бесплатно: как сегодня работает общественный транспорт в Риге
Сегодня, 15 августа, Рига отмечает свой 825-й день рождения, и добраться до главных праздничных площадок можно бесплатно. 15 и 16 августа за проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme платить не нужно.
Общественный транспорт сегодня и завтра бесплатный
В субботу, 15 августа, и воскресенье, 16 августа, поездки на автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme бесплатны.
Чтобы жители и гости столицы могли удобнее добраться до мест проведения праздника, а после его окончания вернуться домой, на большинстве основных маршрутов предусмотрены дополнительные рейсы.
Сегодня с 13:00 до 22:00 дополнительные рейсы организованы на автобусных маршрутах № 2, 3, 24, 25, 52 и 53, трамвайном маршруте № 1, а также троллейбусных маршрутах № 4, 17, 18, 22 и 25.
После праздника из центра можно будет уехать до двух часов ночи
Дополнительный общественный транспорт будет работать и после завершения основных мероприятий. Ночные рейсы из центра Риги предусмотрены до 02:00 16 августа.
Дополнительные автобусы будут курсировать по маршрутам № 2 до Мангальсалы, № 11, 18, 25, 50, 51 и 53. Также будет работать объединенный маршрут автобусов № 12, 23 и 26 через Каменный мост.
Дополнительные рейсы предусмотрены на трамвайных маршрутах № 1, 11 и 14 и троллейбусных маршрутах № 14 и 15. Кроме того, будут курсировать ночные автобусы N3, N6 и N10.
Дополнительные рейсы предусмотрены и на ночном маршруте N7, однако в центре его схема движения будет немного изменена. В направлении из центра автобусы будут отправляться от конечной остановки 15-го троллейбуса "Латвийский университет", далее следовать по улице Инжениеру и бульвару Райня, после чего возвращаться на обычный маршрут.
В направлении центра автобус N7 будет следовать по обычному маршруту до улицы Эмилии Беньямин, затем по улицам Эмилии Беньямин, Марияс и Меркеля. На улице Меркеля автобус остановится на остановке "Улица Меркеля", расположенной ближе всего к перекрестку с улицей Марияс, где пассажиры смогут пересесть на другие ночные маршруты. Далее автобус проследует по улице Инжениеру до конечной остановки "Латвийский университет".
Из-за праздника изменится движение транспорта возле набережной
Главные мероприятия 825-летия Риги сегодня проходят на набережной 11 Ноября, поэтому с 12:00 и до окончания движения общественного транспорта вводятся изменения.
Все автобусы, которые следуют через Каменный мост в направлении Пардаугавы, будут останавливаться на остановке "Улица Грециниеку".
Речь идет об остановке, которой в обычные дни пользуются троллейбусы № 9 и 27, автобус № 22, а также трамваи № 1, 5, 8, 10 и 14.
Пассажирам рекомендуют перед поездкой проверять актуальное движение транспорта и данные в режиме реального времени на сайте или в приложении Rīgas satiksme.
Муниципальные парковки 15 и 16 августа тоже бесплатные
Еще один бонус праздничных выходных касается автомобилистов. Сегодня и завтра муниципальными платными парковками, находящимися в ведении Rīgas satiksme, можно пользоваться бесплатно.
Есть одно исключение - подземная парковка на улице Кришьяня Валдемара, 5a, возле Рижского Дома конгрессов. Она продолжит работать по обычным тарифам.
При этом автомобилистам стоит учитывать многочисленные ограничения движения и запреты на парковку, введенные в центре Риги в связи с праздничными мероприятиями.
Какие центры обслуживания Rīgas satiksme сегодня работают
В праздничные выходные открыты два центра обслуживания клиентов. Центр на Привокзальной площади, 2 работает с 10:00 до 18:00, а центр в торговом центре Akropole Alfa - с 10:00 до 21:00. Остальные центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme в выходные закрыты.