До двух часов ночи и бесплатно: как сегодня работает общественный транспорт в Риге

В направлении центра автобус N7 будет следовать по обычному маршруту до улицы Эмилии Беньямин, затем по улицам Эмилии Беньямин, Марияс и Меркеля. На улице Меркеля автобус остановится на остановке "Улица Меркеля", расположенной ближе всего к перекрестку с улицей Марияс, где пассажиры смогут пересесть на другие ночные маршруты. Далее автобус проследует по улице Инжениеру до конечной остановки "Латвийский университет".