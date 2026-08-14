Без дождей и до +27 градусов: Латвию ждет теплый августовский день

Днем солнце будет чередоваться с облаками, существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха повысится до +18...+23 градусов, однако во многих районах на западе и в центре страны воздух прогреется до +24...+27 градусов. В середине дня индекс ультрафиолетового излучения будет средним.