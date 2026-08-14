Впереди теплый и преимущественно сухой день.
В Латвии
Сегодня 07:19
Без дождей и до +27 градусов: Латвию ждет теплый августовский день
В пятницу, 14 августа, в Латвии ожидается преимущественно спокойная и сухая погода. Во многих районах воздух прогреется до +24...+27 градусов, а в Риге существенных осадков не ожидается.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха повысится до +18...+23 градусов, однако во многих районах на западе и в центре страны воздух прогреется до +24...+27 градусов. В середине дня индекс ультрафиолетового излучения будет средним.
В Риге днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер останется слабым, а температура воздуха повысится до +24...+26 градусов.