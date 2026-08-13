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Аварии и происшествия
Сегодня 21:31
Тяжелое ДТП в Риге: трамвай сбил двух человек на пешеходном переходе
Вечером 13 августа в Риге, в районе остановки "Краста масивс", трамвай сбил двух человек на пешеходном переходе. По словам очевидца, пострадали мужчина и женщина, причем состояние мужчины выглядело значительно тяжелее.
По предварительной информации очевидца, оба пешехода в момент столкновения находились на пешеходном переходе. Свидетель также утверждает, что пострадавшие были глухими, сообщает Sadursme.lv.
Перед столкновением водитель трамвая, по словам очевидца, подавал звуковой сигнал.
В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. По словам свидетеля, женщина после столкновения находилась в сознании, тогда как состояние мужчины выглядело значительно более тяжелым.
На месте происшествия работали несколько бригад неотложной медицинской помощи. Также была вызвана реанимационная бригада.
Точные обстоятельства аварии и состояние пострадавших на данный момент официально не подтверждены.