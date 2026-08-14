Бришкенс резко ответил Домбраве: "Мы думаем о том, как удержать рабочие места и мозги в Латвии"
В рамках политических дебатов "Tiešs jautājums" ("Прямой вопрос") разгорелся спор между министром внутренних дел Янисом Домбравой (Национальное объединение) и депутатом Сейма Каспаром Бришкенсом ("Прогрессивные") о миграции, знании государственного языка и конкуренции на рынке труда.
Янис Домбрава обвинил "Прогрессивных" в том, что партия недостаточно активно защищает интересы латвийских работников и молодежи от иностранной конкуренции. По его словам, в Латвию приезжают иностранцы, которые могут работать без достаточного знания государственного языка, а некоторые работодатели используют иностранную рабочую силу с нарушениями.
"Почему вы поддерживаете то, что в нашей стране различные люди могут работать без знания государственного языка, в разных столовых, могут не платить налоги, а работодатель может нанять иностранца, который работает сверх разрешенного количества часов, тем самым ущемляя интересы наших работников?" - спросил Домбрава.
Он также заявил, что в ряде европейских стран именно левые партии активнее выступают за механизмы защиты внутреннего рынка труда. По мнению министра, "Прогрессивные" за четыре года не продемонстрировали достаточной активности в защите молодежи от недобросовестной конкуренции.
Каспар Бришкенс с такой оценкой не согласился и подчеркнул, что партия, напротив, неоднократно поднимала вопрос о положении молодых людей на рынке труда. "Я фактически не могу согласиться с некоторыми утверждениями. То, что "Прогрессивные" не выступали против дискриминации молодежи на рынке труда в отношении знания языка, - это точно неправда", - заявил депутат.
По его словам, партия обращала внимание на эту проблему и в Сейме, однако не поддерживала инициативы, которые считала чрезмерными или имеющими исключительно предвыборный характер. При этом депутат подчеркнул, что политика в отношении молодежи должна заключаться не только в требованиях к знанию языка, но и в создании условий для получения первого рабочего места, образования и жилья. "Мы много работали именно над тем, чтобы у нашей молодежи были возможности получить первую работу", - отметил он.
Бришкенс также заявил, что государство должно создавать условия, при которых молодые латвийцы, уезжающие учиться за границу, были заинтересованы вернуться домой. По его словам, среди ключевых факторов здесь - жилищная и трудовая политика, а также развитие промышленности. "Мы разработали предложения по промышленной политике, которые думают и о том, как удержать эти рабочие места и эти мозги в Латвии", - сказал депутат.
Отдельно Бришкенс затронул вопрос молодых людей, живущих в диаспоре. По его словам, Латвия должна создавать условия для возвращения талантливых специалистов из-за рубежа. "Очень много молодых талантливых людей находится и в диаспоре. И для них тоже нужно создать условия, чтобы они были заинтересованы вернуться в Латвию", - подчеркнул он.
Отвечая на критику Домбравы по поводу языка, Бришкенс заявил, что знание латышского языка остается важнейшей ценностью, однако молодежь не следует ограничивать в использовании английского языка и доступе к международной информации.
"Латышский язык свят, на латышском языке мы все думаем, этот язык мы любим. Но это не означает, что нужно пытаться удержать молодежь от просмотра YouTube или чтения Financial Times", - заявил политик. Он также добавил: "Мы никогда не будем стыдить молодых людей за то, что они иногда говорят по-английски, а не на литературном латышском языке".
Дискуссия состоялась в рамках предвыборного цикла "Прямой вопрос", в котором представители партий, претендующих на места в следующем Сейме, обсуждают вопросы, которые предстоит решать новому парламенту и правительству после 3 октября.