Бришкенс резко ответил Домбраве: "Мы думаем о том, как удержать рабочие места и мозги в Латвии"

По его словам, партия обращала внимание на эту проблему и в Сейме, однако не поддерживала инициативы, которые считала чрезмерными или имеющими исключительно предвыборный характер. При этом депутат подчеркнул, что политика в отношении молодежи должна заключаться не только в требованиях к знанию языка, но и в создании условий для получения первого рабочего места, образования и жилья. "Мы много работали именно над тем, чтобы у нашей молодежи были возможности получить первую работу", - отметил он.