В airBaltic могут сократить сотни сотрудников - профсоюз бьет тревогу из-за нового бизнес-плана

В связи с этим LAA считает вводящими в заблуждение заявления руководства airBaltic о том, что структурированная оценка влияния изменений на персонал начинается только сейчас. Профсоюз полагает, что подобные сценарии должны были быть известны руководству уже во время подготовки бизнес-плана.