В airBaltic могут сократить сотни сотрудников - профсоюз бьет тревогу из-за нового бизнес-плана
Латвийский авиационный профсоюз (LAA) отреагировал на представленный airBaltic новый бизнес-план и предупреждает, что масштабное сокращение авиапарка и маршрутной сети может затронуть сотни работников. По расчетам профсоюза, компания могла рассматривать сценарии сокращения персонала на 20-30%.
Парк самолетов планируют значительно сократить
В 2025 году максимальный авиапарк airBaltic насчитывал 54 самолета. Согласно опубликованной компанией информации о новом бизнес-плане, к концу 2026 года количество самолетов предполагается уменьшить с 51 до 36.
Долгосрочная стратегия предусматривает эксплуатацию примерно 40 самолетов до 2031 года. Это существенно отличается от прежних планов, предусматривавших увеличение авиапарка до 100 самолетов.
В LAA подсчитали, что сокращение флота примерно на 30%, с учетом других факторов, связанных с эксплуатацией самолетов, позволяет предположить, что при подготовке бизнес-плана рассматривались и сценарии сокращения численности персонала на 20-30%.
По мнению профсоюза, даже при наиболее благоприятном сценарии столь существенное уменьшение авиапарка невозможно провести без сокращения числа работников.
В связи с этим LAA считает вводящими в заблуждение заявления руководства airBaltic о том, что структурированная оценка влияния изменений на персонал начинается только сейчас. Профсоюз полагает, что подобные сценарии должны были быть известны руководству уже во время подготовки бизнес-плана.
Профсоюз узнал о бизнес-плане от журналистов
LAA утверждает, что руководство airBaltic не провело своевременных консультаций с представителями работников. По данным профсоюза, консультаций с ним не было, сам бизнес-план ему не предоставили, а информацию о нем представители LAA получили от журналистов.
Кроме того, профсоюз утверждает, что его представителей не допустили к онлайн-презентации бизнес-плана для сотрудников, состоявшейся 11 августа. В ответ на просьбу подключиться к презентации профсоюзу предложили встретиться 14 августа.
LAA ссылается на законодательство Евросоюза и решение Суда ЕС по делу Junk v. Kühnel, указывая, что консультации с представителями работников должны начинаться уже на этапе принятия стратегических решений, которые могут привести к коллективным увольнениям.
По мнению профсоюза, новый бизнес-план airBaltic с конкретными целями по сокращению авиапарка и маршрутной сети как раз является таким стратегическим решением.
Опасения вызывает и новая компания в Швейцарии
Отдельно LAA обращает внимание на созданную в Швейцарии структуру и выражает опасения, что она потенциально может быть использована при сокращении персонала.
Профсоюз проводит параллель с событиями 2020 года, связанными с дочерней компанией Aviation Crew Resources. По утверждению LAA, тогда пилотов вынуждали переходить на договоры с более низкой оплатой труда либо они рисковали потерять работу. Профсоюз также упоминает похожую практику с договорами на Кипре в 2009 году.
LAA задается вопросом, почему ресурсы направляются на создание структур за пределами ЕС и какое отношение эти решения имеют к новому бизнес-плану компании.
Чего профсоюз требует от airBaltic
Латвийский авиационный профсоюз призывает правление и совет airBaltic начать открытые переговоры о влиянии бизнес-плана на работников и соблюдать предусмотренные законом требования по информированию и консультациям с профсоюзами.
Кроме того, LAA требует обеспечить представителям работников возможность полноценно участвовать в возможном процессе коллективных увольнений.
Профсоюз также предлагает заключить соглашение, согласно которому его членам в случае увольнения будет гарантирована возможность автоматически вернуться на работу до 2031 года, если они сами этого захотят.
От государства ждут вмешательства
Поскольку airBaltic является компанией с государственным капиталом, а реализация нового бизнес-плана потенциально может затронуть сотни жителей Латвии, LAA призывает государственные учреждения активно следить за соблюдением законодательства и защитой прав работников.
По мнению профсоюза, государство как собственник должно взять на себя ответственность за то, чтобы процессы, затрагивающие занятость работников airBaltic, проходили законно и прозрачно.
В LAA считают, что отказ руководства airBaltic своевременно привлекать представителей работников к обсуждению бизнес-плана создает впечатление попытки избежать ответственности перед сотрудниками.