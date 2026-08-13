ФОТО: в Риге строят самый современный в Балтии центр поставок лекарств за 20 млн евро
Фото: LETA
Руководитель представительства Европейской комиссии в Латвии Андрис Кужниекс, министр здравоохранения Хосам Абу Мери и премьер-министр Андрис Кулбергс принимают участие в празднике стропил нового логистического центра дистрибьютора лекарств и медицинских товаров Recipe Plus.
В Латвии

ФОТО: в Риге строят самый современный в Балтии центр поставок лекарств за 20 млн евро

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В Риге появится новый центр снабжения лекарствами и медицинскими товарами, который компания Recipe Plus называет самым современным в Балтии. В проект инвестируют 20 млн евро, более 6 млн из которых пойдут на автоматизацию и роботизацию.

Новый логистический центр площадью 13 800 квадратных метров планируют завершить весной 2027 года. Ожидается, что он позволит ускорить поставки медикаментов, повысить точность комплектования заказов и обеспечить более устойчивое снабжение аптек и медицинских учреждений в кризисных ситуациях.

В компании подчеркивают, что новая инфраструктура должна повысить надежность поставок лекарств по всей Латвии и сократить зависимость от ручного труда.

Фото: LETA
Процесс строительства.
Процесс строительства.

Председатель правления Recipe Plus Мантас Юркус заявил, что после завершения проекта компания сможет значительно увеличить объем поставок.

"При необходимости мы сможем увеличить объем поставок лекарств и медицинских товаров до трех раз, обеспечивая непрерывное снабжение даже при резком росте спроса или перебоях в международных цепочках поставок", - отметил он.

Премьер-министр Андрис Кулбергс на празднике стропильного венка нового центра подчеркнул, что устойчивость критической инфраструктуры напрямую связана с безопасностью государства.

Фото: LETA
Праздник стропил нового логистического центра дистрибьютора лекарств и медицинских товаров Recipe Plus.
Праздник стропил нового логистического центра дистрибьютора лекарств и медицинских товаров Recipe Plus.

По его словам, доступность лекарств и медицинских товаров является одной из важнейших составляющих этой системы, поэтому инвестиции частного бизнеса в подобную инфраструктуру имеют особое значение.

Руководитель представительства Еврокомиссии в Латвии Андрис Кужниекс отметил, что проект соответствует целям Евросоюза по укреплению безопасности фармацевтических поставок и снижению зависимости от третьих стран.

Recipe Plus предлагает более 17 000 наименований продукции - лекарства, пищевые добавки, медицинские товары, косметику и другую фармацевтическую продукцию. Компания сотрудничает более чем с 400 производителями по всему миру и ежедневно поставляет товары более чем 3000 клиентам, включая аптеки, лечебные учреждения и социальные центры.

В 2025 году Recipe Plus перечислила в бюджет Латвии почти 23 млн евро в виде различных налогов.

Фото: LETA
Латвия укрепляет запасы и поставки лекарств - в Риге реализуют проект за 20 млн евро.
Латвия укрепляет запасы и поставки лекарств - в Риге реализуют проект за 20 млн евро.

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Андрис КулбергсRecipe Plus

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