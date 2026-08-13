ФОТО: в Риге строят самый современный в Балтии центр поставок лекарств за 20 млн евро
В Риге появится новый центр снабжения лекарствами и медицинскими товарами, который компания Recipe Plus называет самым современным в Балтии. В проект инвестируют 20 млн евро, более 6 млн из которых пойдут на автоматизацию и роботизацию.
Новый логистический центр площадью 13 800 квадратных метров планируют завершить весной 2027 года. Ожидается, что он позволит ускорить поставки медикаментов, повысить точность комплектования заказов и обеспечить более устойчивое снабжение аптек и медицинских учреждений в кризисных ситуациях.
В компании подчеркивают, что новая инфраструктура должна повысить надежность поставок лекарств по всей Латвии и сократить зависимость от ручного труда.
Председатель правления Recipe Plus Мантас Юркус заявил, что после завершения проекта компания сможет значительно увеличить объем поставок.
"При необходимости мы сможем увеличить объем поставок лекарств и медицинских товаров до трех раз, обеспечивая непрерывное снабжение даже при резком росте спроса или перебоях в международных цепочках поставок", - отметил он.
Премьер-министр Андрис Кулбергс на празднике стропильного венка нового центра подчеркнул, что устойчивость критической инфраструктуры напрямую связана с безопасностью государства.
По его словам, доступность лекарств и медицинских товаров является одной из важнейших составляющих этой системы, поэтому инвестиции частного бизнеса в подобную инфраструктуру имеют особое значение.
Руководитель представительства Еврокомиссии в Латвии Андрис Кужниекс отметил, что проект соответствует целям Евросоюза по укреплению безопасности фармацевтических поставок и снижению зависимости от третьих стран.
Recipe Plus предлагает более 17 000 наименований продукции - лекарства, пищевые добавки, медицинские товары, косметику и другую фармацевтическую продукцию. Компания сотрудничает более чем с 400 производителями по всему миру и ежедневно поставляет товары более чем 3000 клиентам, включая аптеки, лечебные учреждения и социальные центры.
В 2025 году Recipe Plus перечислила в бюджет Латвии почти 23 млн евро в виде различных налогов.