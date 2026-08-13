ФОТО: в Риге строят самый современный в Балтии центр поставок лекарств за 20 млн евро

Recipe Plus предлагает более 17 000 наименований продукции - лекарства, пищевые добавки, медицинские товары, косметику и другую фармацевтическую продукцию. Компания сотрудничает более чем с 400 производителями по всему миру и ежедневно поставляет товары более чем 3000 клиентам, включая аптеки, лечебные учреждения и социальные центры.