Набережная закрыта, на очереди Старая Рига: где ограничат движение на 825-летие столицы
В связи с празднованием дня рождения Риги в центре столицы введены масштабные ограничения движения. Уже закрыта набережная 11 Ноября, а с 15 августа автомобили не смогут въезжать в Старую Ригу. Ограничения затронут также парковки, электросамокаты, велосипеды и движение судов по Даугаве. При этом 15 и 16 августа общественный транспорт и муниципальные платные парковки в Риге будут бесплатными.
Набережная 11 Ноября закрыта с 11 августа
Ограничения на набережной 11 Ноября действуют со вторника, 11 августа, и сохранятся до полуночи 16 августа.
Автомобилям запрещено останавливаться и парковаться по обеим сторонам набережной на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей параллельной улице со стороны Старой Риги - от Польских ворот до улицы Яуниела и на улице Бискапа гате.
Оставленные в этих местах автомобили будут перемещены на другие разрешенные для стоянки места. Ограничения не распространяются на транспорт со специальными пропусками, дипломатические автомобили и транспорт оперативных служб.
15 августа для автомобилей закроют Старую Ригу
С 12:00 15 августа до 4:00 16 августа движение автомобилей будет закрыто на территории Старой Риги.
Предприятия общественного питания и торговые точки призывают заранее организовать поставки таким образом, чтобы транспорт успел беспрепятственно въехать и выехать до введения ограничений.
Кроме того, с 10:00 15 августа до 4:00 16 августа в Старой Риге и на набережной 11 Ноября будут закрыты зоны парковки средств микромобильности.
15 и 16 августа на набережной 11 Ноября, в Старой Риге и других местах проведения праздничных мероприятий будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных экипажей.
Где еще нельзя будет парковаться
На правой стороне бульвара Аспазияс на участке от улицы Кришьяня Барона до улицы Калькю запрещены остановка и стоянка автомобилей до 8:00 16 августа.
С 17:00 14 августа до 8:00 16 августа нельзя будет останавливаться и парковаться по обеим сторонам улицы Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади. В этот же период данный участок улицы Калькю полностью закроют для движения автомобилей.
С 20:00 14 августа до 8:00 16 августа остановка и стоянка будут запрещены на правой стороне улицы Кришьяня Барона на участке от улицы Элизабетес до улицы Меркеля.
Кроме того, с 20:00 14 августа до 12:00 16 августа нельзя будет оставлять автомобили на парковке у перекрестка улицы 13 Января и бульвара Аспазияс.
Ограничения введут и на Даугаве
При необходимости до 20:00 16 августа движение судов по Даугаве может быть ограничено на участке между Каменным и Вантовым мостами.
15 августа с 23:00 до полуночи судоходство на этом участке Даугавы будет полностью закрыто.
15 и 16 августа общественный транспорт будет бесплатным
В праздничные дни, 15 и 16 августа, общественный транспорт Риги будет бесплатным. Платить также не придется за муниципальные платные парковки столицы.
Жителям и гостям Риги, которые собираются на праздничные мероприятия в центре города, рекомендуется учитывать ограничения и по возможности пользоваться общественным транспортом.