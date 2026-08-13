Набережная закрыта, на очереди Старая Рига: где ограничат движение на 825-летие столицы

Автомобилям запрещено останавливаться и парковаться по обеим сторонам набережной на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей параллельной улице со стороны Старой Риги - от Польских ворот до улицы Яуниела и на улице Бискапа гате.