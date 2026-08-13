Набережная закрыта, на очереди Старая Рига: где ограничат движение на 825-летие столицы
Фото: LETA
На время праздника Ригу перекроют.
В Латвии

Набережная закрыта, на очереди Старая Рига: где ограничат движение на 825-летие столицы

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В связи с празднованием дня рождения Риги в центре столицы введены масштабные ограничения движения. Уже закрыта набережная 11 Ноября, а с 15 августа автомобили не смогут въезжать в Старую Ригу. Ограничения затронут также парковки, электросамокаты, велосипеды и движение судов по Даугаве. При этом 15 и 16 августа общественный транспорт и муниципальные платные парковки в Риге будут бесплатными.

Набережная 11 Ноября закрыта с 11 августа

Ограничения на набережной 11 Ноября действуют со вторника, 11 августа, и сохранятся до полуночи 16 августа.

Автомобилям запрещено останавливаться и парковаться по обеим сторонам набережной на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей параллельной улице со стороны Старой Риги - от Польских ворот до улицы Яуниела и на улице Бискапа гате.

Оставленные в этих местах автомобили будут перемещены на другие разрешенные для стоянки места. Ограничения не распространяются на транспорт со специальными пропусками, дипломатические автомобили и транспорт оперативных служб.

15 августа для автомобилей закроют Старую Ригу

С 12:00 15 августа до 4:00 16 августа движение автомобилей будет закрыто на территории Старой Риги.

Предприятия общественного питания и торговые точки призывают заранее организовать поставки таким образом, чтобы транспорт успел беспрепятственно въехать и выехать до введения ограничений.

Кроме того, с 10:00 15 августа до 4:00 16 августа в Старой Риге и на набережной 11 Ноября будут закрыты зоны парковки средств микромобильности.

15 и 16 августа на набережной 11 Ноября, в Старой Риге и других местах проведения праздничных мероприятий будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных экипажей.

Где еще нельзя будет парковаться

На правой стороне бульвара Аспазияс на участке от улицы Кришьяня Барона до улицы Калькю запрещены остановка и стоянка автомобилей до 8:00 16 августа.

С 17:00 14 августа до 8:00 16 августа нельзя будет останавливаться и парковаться по обеим сторонам улицы Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади. В этот же период данный участок улицы Калькю полностью закроют для движения автомобилей.

С 20:00 14 августа до 8:00 16 августа остановка и стоянка будут запрещены на правой стороне улицы Кришьяня Барона на участке от улицы Элизабетес до улицы Меркеля.

Кроме того, с 20:00 14 августа до 12:00 16 августа нельзя будет оставлять автомобили на парковке у перекрестка улицы 13 Января и бульвара Аспазияс.

Ограничения введут и на Даугаве

При необходимости до 20:00 16 августа движение судов по Даугаве может быть ограничено на участке между Каменным и Вантовым мостами.

15 августа с 23:00 до полуночи судоходство на этом участке Даугавы будет полностью закрыто.

15 и 16 августа общественный транспорт будет бесплатным

В праздничные дни, 15 и 16 августа, общественный транспорт Риги будет бесплатным. Платить также не придется за муниципальные платные парковки столицы.

Жителям и гостям Риги, которые собираются на праздничные мероприятия в центре города, рекомендуется учитывать ограничения и по возможности пользоваться общественным транспортом.

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