В Эстонии может появится уникальный для стран Балтии ИИ-объект. Однако есть один интересный нюанс
Нидерландская компания Nebius расширяет инфраструктуру для искусственного интеллекта в Европе. В Эстонии компания набирает специалистов для работы с дата-центрами, а появившаяся информация указывает на подготовку нового крупного вычислительного объекта в Таллинне.
Был российский, стал голландский
По имеющейся информации, речь может идти об ИИ-инфраструктуре мощностью около 22 МВт, запуск которой ожидается в этом году. Если заявленные параметры подтвердятся, это будет один из крупнейших специализированных вычислительных объектов для ИИ в странах Балтии.
Однако у этой истории есть важный нюанс: название Nebius для жителей Балтии пока малоизвестно, но сама компания имеет хорошо знакомое происхождение. До 2024 года она называлась Yandex N.V. и являлась зарегистрированной в Нидерландах материнской компанией российского «Яндекса».
После начала полномасштабной войны России против Украины прежний бизнес был разделен. Российские активы продали, а оставшаяся международная часть превратилась в Nebius Group. Теперь компания позиционирует себя как европейского поставщика облачной инфраструктуры для искусственного интеллекта.
В Таллинне ищут специалистов
Планы по появлению инфраструктуры Nebius в Эстонии косвенно подтверждаются набором сотрудников. Еще летом компания начала искать здесь специалистов, связанных непосредственно с эксплуатацией дата-центров. Среди вакансий фигурировали IT-менеджер дата-центра, старшие технические специалисты и инженеры по диагностике оборудования.
У самой Nebius сейчас открыты сотни вакансий по всему миру, а Эстония фигурирует среди стран присутствия в карьерных проектах группы.
В Таллинне уже существует инфраструктура, способная принимать подобные проекты. Например, дата-центр Greenergy позиционирует свой таллиннский комплекс как крупнейший в Балтии и предлагает в том числе создание специализированной инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений и ИИ. Общая мощность кампуса составляет 31,5 МВт.
Nebius строит огромную сеть ИИ-центров
Появление Nebius в Эстонии вполне вписывается в нынешнюю стратегию компании. Она чрезвычайно быстро наращивает вычислительные мощности в Европе и США.
Особенно активно Nebius развивается по соседству с Балтией - в Финляндии. В Мянтсяля компания расширила существующий дата-центр до примерно 75 МВт, а в Лаппеэнранте строит гораздо более крупную «фабрику ИИ» мощностью до 310 МВт. Первые мощности последней должны стать доступны клиентам в 2027 году.
Nebius также развивает крупные объекты во Франции и США. Еще в феврале компания сообщала, что намерена обеспечить более 3 ГВт законтрактованной мощности к концу 2026 года.