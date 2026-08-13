В Эстонии может появится уникальный для стран Балтии ИИ-объект. Однако есть один интересный нюанс

По имеющейся информации, речь может идти об ИИ-инфраструктуре мощностью около 22 МВт, запуск которой ожидается в этом году. Если заявленные параметры подтвердятся, это будет один из крупнейших специализированных вычислительных объектов для ИИ в странах Балтии.