Из-за новой директивы ЕС популярный в Латвии продукт может подорожать в три раза
Как сообщает Politico, Евросоюз хочет ужесточить требования в отношении остатков пестицидов в продуктах, импортируемых из-за пределов блока. Это может сократить импорт и, как следствие, повысить цены для европейских потребителей на ряд продуктов, в том числе на кофе и цитрусовые.
Согласно выводам Объединенного исследовательского центра (JRC), если производители из стран за пределами ЕС не адаптируются к новым правилам, цены на кофе могут вырасти на 332%, а на цитрусовые – на 82%. Это наихудший сценарий. Он предполагает, что импорт сельскохозяйственной продукции в Евросоюз сократится на 41%, а животноводы столкнутся с резким ростом стоимости кормов.
Даже при более умеренных сценариях, при которых иностранные производители адаптируются к новым требованиям, потребительские цены будут расти, а импорт сельскохозяйственной продукции в ЕС будет сокращаться. В то же время это будет стимулировать рост внутреннего производства.
Результаты исследования ставят Брюссель перед непростым политическим выбором: не допустить новых протестов европейских фермеров или ударить по кошелькам потребителей.
Инициатива пользуется популярностью среди европейских фермеров, стремящихся обеспечить равные условия конкуренции с иностранными производителями. Эта мера частично призвана ослабить их недовольство торговым соглашением с блоком МЕРКОСУР, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.
Критики заявляют, что инициатива противоречит международным торговым правилам, поскольку фактически распространяет правила ЕС на иностранных производителей. При этом не учитывается, что фермеры в разных странах мира сталкиваются с различными вредителями, климатическими условиями и особенностями ведения сельского хозяйства.
Кроме того, производители из разных стран сходятся в одном: допустимые уровни остатков пестицидов уже установлены таким образом, чтобы обеспечивать безопасное для здоровья человека потребление продукции.
Дополнительную неопределенность для производителей создает то, что Еврокомиссия до сих пор не определила, какие именно запрещенные пестициды будут подпадать под новые требования. Исследование JRC называет 18 действующих веществ, которые могут попасть под запрет на остаточные количества. Это может повлиять на 235 видов сельскохозяйственной продукции в 86 странах.