Из-за новой директивы ЕС популярный в Латвии продукт может подорожать в три раза

Согласно выводам Объединенного исследовательского центра (JRC), если производители из стран за пределами ЕС не адаптируются к новым правилам, цены на кофе могут вырасти на 332%, а на цитрусовые – на 82%. Это наихудший сценарий. Он предполагает, что импорт сельскохозяйственной продукции в Евросоюз сократится на 41%, а животноводы столкнутся с резким ростом стоимости кормов.