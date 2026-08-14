Уникальный эксперимент: Латвийский университет поможет одному из краев страны лучше жить и развиваться

Сотрудничество предусматривает не только проведение исследований и разработку рекомендаций, но и пилотное внедрение новых решений в Марупском крае, что позволит проверить их эффективность до более широкого применения. Таким образом, Марупский край может стать площадкой для тестирования и практического применения инновационных решений в сфере управления и развития.