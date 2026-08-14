Уникальный эксперимент: Латвийский университет поможет одному из краев страны лучше жить и развиваться
Латвийский университет (LU) и Марупское краевое самоуправление заключили договор о сотрудничестве, предусматривающий долгосрочное стратегическое партнерство в сфере развития самоуправления, развития инфраструктуры, инноваций и передачи знаний. Особое внимание будет уделено образованию, спорту и популяризации здорового образа жизни.
Цель соглашения - создать долгосрочную модель сотрудничества, при которой задачи развития самоуправления будут решаться с использованием исследовательского, аналитического и инновационного потенциала LU. Сотрудничество охватит весь процесс - от выявления и изучения проблемы до пилотного внедрения решений, оценки их эффективности и практического применения в работе самоуправления.
В рамках сотрудничества планируется проводить исследования, анализ данных, опросы жителей, оценку воздействия и разрабатывать модели прогнозирования. Значительное внимание будет уделено вопросам инфраструктуры и мобильности, а также совершенствованию административных процессов самоуправления с поиском решений для сокращения бюрократической нагрузки и повышения эффективности публичных услуг. К сотрудничеству привлекут исследователей, преподавателей, студентов и докторантов LU, способствуя внедрению научных знаний в работу самоуправления.
Сотрудничество предусматривает не только проведение исследований и разработку рекомендаций, но и пилотное внедрение новых решений в Марупском крае, что позволит проверить их эффективность до более широкого применения. Таким образом, Марупский край может стать площадкой для тестирования и практического применения инновационных решений в сфере управления и развития.
Кроме того, стороны планируют совместно проводить культурные мероприятия, образовательные мероприятия и междисциплинарные проекты, а также развивать совместные инициативы в сфере баскетбола. Они будут направлены на вовлечение детей и молодежи в спорт, развитие спорта высоких достижений и сотрудничество между спортивными организациями края и Спортивным центром LU.
Одна из будущих инициатив - реализация программы обучения плаванию в строящемся Доме здоровья и спорта LU. Она позволит детям и молодежи Марупского края в будущем обучаться плаванию.