Земессардзе проведет учения сразу в двух краях Латвии: где ждать военную технику и шум
С 15 по 16 августа в Ропажском и Марупском краях пройдут плановые военные учения Земессардзе. Военнослужащие и земессарги будут отрабатывать боевые и тактические навыки, а местным жителям следует учитывать возможное передвижение военной техники.
В окрестностях Цекуле Ропажского края пройдут учения земессаргов 19-го батальона боевого обеспечения 1-й Рижской бригады Земессардзе. Их цель - совершенствование навыков военнослужащих и поддержание готовности подразделения к действиям в различных ситуациях.
Особое внимание будет уделено способности действовать за пределами привычной территории службы, адаптироваться к различным типам местности, проводить разведку и эффективно менять позиции в сложных условиях.
В те же дни военнослужащие и земессарги 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земессардзе примут участие в учениях по поддержанию боевых навыков в Марупском крае.
В Земессардзе отмечают, что военная подготовка проводится непрерывно в течение всего года. Различные тактические задачи отрабатываются как летом, так и зимой. Во время регулярных плановых учений земессарги совершенствуют индивидуальные боевые навыки и повышают готовность к защите территорий, за которые отвечают их подразделения.
Жителей Ропажского края предупреждают, что во время учений в окрестностях Цекуле будет использоваться учебная амуниция. Она создает шум, но не наносит вреда окружающей среде и не представляет угрозы жизни и здоровью людей. На дорогах также возможно кратковременное передвижение военной техники. После завершения учений использованные территории приведут в порядок.
В Марупском крае также возможно кратковременное передвижение по дорогам военной техники, военнослужащих и земессаргов.
В Земессардзе напоминают, что присоединиться к ней может гражданин Латвии в возрасте от 18 лет, владеющий государственным языком как минимум на среднем уровне B1 и соответствующий требованиям по состоянию здоровья. Национальность, образование, специальность или предыдущий опыт при поступлении значения не имеют.
Подать заявку на службу в Земессардзе можно по телефону 1811 или электронной почте esizemessargs@mil.lv.