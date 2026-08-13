Земессардзе проведет учения сразу в двух краях Латвии: где ждать военную технику и шум

В Земессардзе отмечают, что военная подготовка проводится непрерывно в течение всего года. Различные тактические задачи отрабатываются как летом, так и зимой. Во время регулярных плановых учений земессарги совершенствуют индивидуальные боевые навыки и повышают готовность к защите территорий, за которые отвечают их подразделения.