Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш: Латвия проигрывает Литве в борьбе за инвесторов

Конечно, было бы несправедливо утверждать, что Латвия по всем параметрам хуже Литвы. Это неправда. Тот же обзор Министерства финансов показывает, что у Латвии есть существенные преимущества. Например, если компания не выводит прибыль, а реинвестирует ее в развитие, оборудование или расширение производства, реинвестированная прибыль не облагается налогом до тех пор, пока она не распределена. Есть и преимущества в сфере НДС. Существуют также специальные налоговые льготы для свободных экономических зон и некоторых видов производства. Все это действительно работает в пользу Латвии.