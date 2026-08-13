Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш: Латвия проигрывает Литве в борьбе за инвесторов
Латвия активно ищет инвесторов и новые производства, особенно для Латгале, однако сухие цифры показывают неприятную для страны реальность: создание рабочих мест здесь обходится бизнесу значительно дороже, чем в соседней Литве. При одинаковой зарплате разница в расходах на 100 работников за десять лет может достигать почти 5 млн евро, говорит мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
Если отбросить всю предвыборную риторику, нынешняя избирательная кампания на самом деле сосредоточена вокруг одного вопроса: где государству взять деньги?
Одни предлагают вновь начать выдавать инвесторам вид на жительство в обмен на инвестиции. Другие предупреждают о возможном повышении НДС. Третьи требуют сократить число чиновников. Четвертые говорят о необходимости провести полный аудит государственных расходов.
Все эти идеи можно и нужно обсуждать. Более того, некоторые из них - например, сокращение бюрократии и наведение порядка в государственных расходах - мне самому очень близки.
Но здесь есть проблема. Экономить государственные средства важно. Однако сделать государство богаче только за счет экономии невозможно. Реальный рост государственных доходов начинается тогда, когда появляются новые предприятия, создаются рабочие места, а компании начинают платить налоги. Это особенно важно для Латгале, которой отчаянно нужны новые производства.
И здесь возникает вопрос: почему инвестор должен выбрать именно Латвию?
В последние дни много говорят о налоговой нагрузке на труд. В социальных сетях появляются различные расчеты, согласно которым общая налоговая нагрузка на труд в Литве составляет около 44%, а в Латвии - почти 60%. Цифры впечатляют. Но вместо того чтобы обсуждать методологию расчетов других людей, я решил обратиться к официальным данным.
Еще 5 мая Министерство финансов Латвийской Республики опубликовало сравнительный обзор налоговых систем стран Балтии "Taxes in the Baltic States". Это не политический отчет и не предвыборная агитация. Это обычный аналитический документ, в котором Министерство финансов сравнивает налоговые системы Латвии, Литвы и Эстонии. Именно поэтому этот документ особенно интересен: государство фактически само показывает, как Латвия выглядит глазами потенциального инвестора.
Первое, что бросается в глаза, - разные подходы к социальным взносам. В Латвии большую часть обязательных социальных взносов платит работодатель. В настоящее время компании дополнительно к брутто-зарплате платят 23,59%, а работники отчисляют 10,5% своей зарплаты.
В Литве система устроена иначе. Работодатели платят всего около 1,8% (!), тогда как с работника удерживается значительно большая часть социальных взносов. То есть деньги в бюджет поступают в обоих случаях - государство просто по-разному распределило, кто именно перечисляет эти платежи.
На первый взгляд может показаться, что такая система выгодна только работодателям. Но здесь начинается самое интересное. Литва не получает преимущества за счет дешевой рабочей силы. Напротив, цифры показывают, что выигрывают и инвесторы, и работники. В 2026 году минимальная зарплата в Литве составляет 1153 евро (примерно 812 евро "на руки"), тогда как в Латвии - 780 евро (примерно 660 евро).
Возникает парадоксальная ситуация: минимальная зарплата в Литве значительно выше, а создание нового рабочего места обходится работодателю существенно дешевле! И, на мой взгляд, это один из главных вызовов конкурентоспособности Латвии.
Конечно, было бы несправедливо утверждать, что Латвия по всем параметрам хуже Литвы. Это неправда. Тот же обзор Министерства финансов показывает, что у Латвии есть существенные преимущества. Например, если компания не выводит прибыль, а реинвестирует ее в развитие, оборудование или расширение производства, реинвестированная прибыль не облагается налогом до тех пор, пока она не распределена. Есть и преимущества в сфере НДС. Существуют также специальные налоговые льготы для свободных экономических зон и некоторых видов производства. Все это действительно работает в пользу Латвии.
Однако, несмотря на все эти плюсы, инвесторы очень часто выбирают Литву. И если посмотреть на ситуацию глазами инвестора, ответ на вопрос "почему?" становится совершенно простым.
Любой завод начинается не с налога на прибыль. Он начинается с людей. С инженеров, технологов, операторов оборудования, сварщиков, электриков... Со всех тех специалистов, которых необходимо нанять еще до того, как предприятие произведет свой первый продукт.
И если на этом этапе инвестор видит, что создание новых рабочих мест в Латвии обходится значительно дороже, многие другие преимущества постепенно отходят на второй план. Поэтому перейдем от столь любимого нашими чиновниками языка презентаций к языку, который понятен каждому предпринимателю, - языку денег.
Представьте два небольших приграничных города. Один находится в Латвии, другой - в Литве. Расстояние между ними составляет менее часа езды на автомобиле. Инвестор выбирает, где построить новый завод и создать 100 хорошо оплачиваемых рабочих мест. Возьмем тот же уровень зарплаты, который Министерство финансов использовало в своем исследовании: 1800 евро до уплаты налогов.
Получается очень простая математика.
Если такой завод появится в Литве, расходы работодателя на оплату труда составят примерно 2,2 млн евро в год. Если такой же завод построить в Латвии, эта сумма составит уже 2,67 млн евро. Разница - почти 472 тысячи евро уже в первый год. За три года - 1,4 млн евро. За пять лет - 2,36 млн евро. За десять лет - 4,7 млн евро! И это дополнительные расходы всего на 100 рабочих мест.
Сегодня государство совершенно обоснованно говорит о необходимости привлечения новых производств в Латгале. Но прежде чем проводить очередные инвестиционные форумы, рассказывать инвесторам о преимуществах Латвии и конкурировать за новые заводы, стоит честно ответить на один простой вопрос.
Почему инвестору выбирать Латвию? Особенно Латгале, если создание 100 рабочих мест в течение десяти лет обойдется ему почти на пять миллионов евро дороже, чем в соседней Литве?
Можно сколько угодно говорить об инвестиционном климате. Проводить конференции. Показывать красивые презентации. Но инвесторы принимают решения иначе. Они составляют финансовую модель будущего предприятия. Рассчитывают расходы. Сравнивают страны. И только после этого решают, где строить следующий завод.
Если мы действительно хотим, чтобы Латвия зарабатывала больше, а Латгале и другие регионы перестали терять людей и рабочие места, необходимо сделать Латвию конкурентоспособной не только в красивых презентациях, но и в реальных цифрах.
Потому что именно цифры, а не лозунги, в конечном итоге определяют, по какую сторону границы появится следующий завод.