В магазинах MERE портятся продукты: торговцы говорят о произволе и просят помощи у премьер-министра

Сегодня LTA получила очередной отчаянный звонок от сотрудников закрытого магазина. На складах находится большое количество мясных изделий - колбас, срок годности которых истекает уже через несколько дней. По информации LTA, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) понимает серьезность ситуации и поддерживает оперативную передачу продуктов на благотворительность. Однако FID категорически запрещает это, утверждая, что пожертвование продуктов благотворительным организациям следует считать "хозяйственной деятельностью" компании, находящейся под санкциями.