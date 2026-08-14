С самой красивой улицы Риги изгонят автомобили и отдадут ее пешеходам

Имеющие разрешения жители улиц Антонияс и Алберта смогут пользоваться платными парковками на том участке улицы, где задекларировано их место жительства, а также платными парковками в прилегающих справа и слева кварталах в пределах той же или более дешевой тарифной зоны. Если оставить автомобиль в конкретном месте невозможно, разрешение жителя позволит воспользоваться другой доступной платной парковкой на одном из указанных в разрешении участков улиц.