С самой красивой улицы Риги изгонят автомобили и отдадут ее пешеходам
С 14 августа по 20 сентября в течение шести выходных на улице Алберта и участке улицы Антонияс от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес будут действовать ограничения движения. В это время они станут пешеходными улицами.
Как сообщает Рижская дума, ограничения будут вступать в силу каждую пятницу в 20.00 и действовать до полуночи воскресенья. Пешеходный режим обозначат соответствующими дорожными знаками, которые установят статус жилой зоны, запретят сквозное движение механических транспортных средств, а также остановку и стоянку автомобилей по краям улиц во время действия пешеходной зоны.
Чтобы обеспечить доступ оперативного транспорта и возможность жителей попасть к своим домам, физических препятствий на проезжей части устанавливать не будут. В соответствии с дорожными знаками жители смогут въезжать во дворы своих домов и выезжать из них, а предприятиям предоставят определенное время для доставки товаров.
Инициатива реализуется в тесном сотрудничестве с расположенными на этих улицах ресторанами и кафе. По выходным предприниматели по согласованию с самоуправлением смогут расширять свои террасы, а также предлагать посетителям специальные предложения.
"Подобные инициативы, когда улицы временно отдают пешеходам, широко распространены во многих европейских городах. Они помогают поддерживать местных предпринимателей и одновременно делают городскую среду более оживленной, доступной и привлекательной для жителей и гостей", - утверждает Рижская дума.
Имеющие разрешения жители улиц Антонияс и Алберта смогут пользоваться платными парковками на том участке улицы, где задекларировано их место жительства, а также платными парковками в прилегающих справа и слева кварталах в пределах той же или более дешевой тарифной зоны. Если оставить автомобиль в конкретном месте невозможно, разрешение жителя позволит воспользоваться другой доступной платной парковкой на одном из указанных в разрешении участков улиц.
Дорожные знаки на соответствующих участках улиц были установлены уже в начале недели. На тротуарах размещены информационные стенды, а сами улицы украшены декоративными флажками, гирляндами и цветочными горшками.
Рижан и гостей города призывают ознакомиться с изменениями в организации движения и соблюдать их. Для обеспечения безопасности и общественного порядка движение на указанных участках будет регулярно контролировать Рижская муниципальная полиция.
Если требования дорожных знаков не будут соблюдаться и автомобили окажутся припаркованы в зоне действия запрещающих знаков, муниципальная полиция организует их перемещение.
Дополнительная информация о пешеходных улицах выходного дня, а также расположенных там ресторанах и кафе доступна на сайтах riga.lv и rigasvasara.lv.