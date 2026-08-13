На восточной границе Латвии усиливают присутствие военных на фоне гибридных угроз

При выполнении задач операции все шире используются технологические решения, которые улучшают контроль за ситуацией, дают больше времени для принятия решений и реагирования, а также позволяют задействованным службам обмениваться информацией в единой системе. Для наблюдения за более обширными территориями и своевременного выявления изменений ситуации увеличивается использование беспилотников. В выполнении задач также задействуются другие возможности Национальных вооруженных сил, в том числе вертолеты и самолет.