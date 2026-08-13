На восточной границе Латвии усиливают присутствие военных на фоне гибридных угроз
Национальные вооруженные силы (НВС) продолжают оказывать усиленную поддержку в обеспечении безопасности восточной границы Латвии, участвуя в операции Vilkatis (Оборотень).
НВС участвуют в руководстве комплексной операцией, а единая система управления и контроля обеспечивает скоординированное взаимодействие учреждений и эффективное распределение ресурсов. Объединение возможностей и компетенций различных служб позволяет укреплять безопасность восточной границы Латвии и обеспечивать согласованные действия в условиях гибридных угроз.
При выполнении задач операции все шире используются технологические решения, которые улучшают контроль за ситуацией, дают больше времени для принятия решений и реагирования, а также позволяют задействованным службам обмениваться информацией в единой системе. Для наблюдения за более обширными территориями и своевременного выявления изменений ситуации увеличивается использование беспилотников. В выполнении задач также задействуются другие возможности Национальных вооруженных сил, в том числе вертолеты и самолет.
Одновременно увеличивается участие личного состава НВС в операции. К выполнению задач привлекаются как военнослужащие профессиональной службы, так и земессарги. Как и прежде, они продолжают наблюдение за границей и патрулирование, обеспечивают логистическую и транспортную поддержку, проводят инженерно-технические работы, а также выполняют другие задачи, необходимые для укрепления безопасности внешней границы государства.
В сотрудничестве с другими ответственными учреждениями военнослужащие и земессарги также участвуют в задержании людей, незаконно пересекших государственную границу, и их перевозчиков, а также в сборе и фиксации доказательств.
Национальные вооруженные силы напоминают, что за организацию, обеспечение или поддержку незаконного перемещения людей через государственную границу, в том числе за перевозку или размещение лиц, незаконно пересекших границу, в предусмотренных законодательством случаях установлена уголовная ответственность.
Операция Vilkatis представляет собой комплекс мер по ограничению нелегальной миграции на определенный период времени. Ее цель - за счет межведомственного сотрудничества значительно сократить число случаев незаконного пересечения границы в восточной части Латвии и не допустить таких случаев в будущем.
Проведение операции регулируется распоряжением Кабинета министров от 11 августа 2026 года.