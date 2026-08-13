Вероятно, к 2030 году уже не успеем: эксперт назвал новый срок для строительства Rail Baltica
Rail Baltica уже практически невозможно завершить к 2030 году, считает заместитель председателя Адажского края по вопросам развития, бывший парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевич. По его оценке, реальным сроком может стать 2034-2035 год, но Латвии нельзя откладывать строительство.
В эфире TV24 Дубкевич заявил, сейчас преждевременно называть окончательный срок завершения проекта. Сначала необходимо закончить проектирование, чтобы получить более точное представление о стоимости строительства и реальных сроках.
"Мы не можем сказать, в каком году это построим. Я думаю, что вопрос прежде всего в том, когда будут готовы все строительные проекты основной трассы, чтобы мы могли понять, сколько это стоит и каким тогда будет срок", - отметил Дубкевичс. Однако уже сейчас, по его оценке, очевидно, что уложиться в первоначальный график не получится.
"Достаточно ясно, на мой взгляд, что сейчас до 2030 года это невозможно. Соответственно, следующий плановый период может быть 2034-2035 год", - заявил эксперт.
Проекту нужна более жесткая политическая координация
Дубкевич положительно оценил решение премьер-министра Андриса Кулбергса взять стратегическое руководство Rail Baltica на себя и создать специальный комитет, который будет регулярно рассматривать связанные с проектом вопросы. По его словам, такой подход может помочь ускорить реализацию проекта, однако опыт предыдущих лет показывает, что одной формальной структуры недостаточно. "Я прежде всего могу поздравить с тем, что господин Кулбергс создал комитет, где эти вопросы рассматриваются по установленным правилам. Он собирается как минимум раз в месяц. Господин Кулбергс сам взял на себя стратегическое руководство этим проектом", - сказал Дубкевич.
При этом он напомнил, что подобный механизм уже существовал. В прежней министерской комиссии, занимавшейся вопросами Rail Baltica, работа, по его словам, проходила непросто. "Министры не все приходили. Присылали парламентских секретарей или представителей. Министерство финансов не включалось. Премьер тоже непосредственно не участвовал в проекте и его реализации", - рассказал эксперт.
По мнению Дубкевича, именно недостаточная вовлеченность ключевых государственных учреждений стала одной из причин проблем с реализацией проекта и его сроками.
Нельзя просто ждать 2034 года
Несмотря на прогноз о переносе сроков, Дубкевич призывает не воспринимать 2034-2035 год как повод отложить активные действия. По его мнению, Латвия должна продолжать строительство максимально быстрыми темпами и одновременно демонстрировать Европейской комиссии, что страна делает все возможное для реализации проекта.
"Нам нужно сделать все возможное, чтобы построить как можно быстрее. Это нужно показать Европейской комиссии, чтобы мы могли добиться как можно большего объема финансирования", - подчеркнул он.
По его словам, дальнейшая судьба "Rail Baltica" будет зависеть не только от строительных возможностей, но и от того, насколько эффективно смогут взаимодействовать правительство, министерства и другие ответственные учреждения.