Вероятно, к 2030 году уже не успеем: эксперт назвал новый срок для строительства Rail Baltica

Дубкевич положительно оценил решение премьер-министра Андриса Кулбергса взять стратегическое руководство Rail Baltica на себя и создать специальный комитет, который будет регулярно рассматривать связанные с проектом вопросы. По его словам, такой подход может помочь ускорить реализацию проекта, однако опыт предыдущих лет показывает, что одной формальной структуры недостаточно. "Я прежде всего могу поздравить с тем, что господин Кулбергс создал комитет, где эти вопросы рассматриваются по установленным правилам. Он собирается как минимум раз в месяц. Господин Кулбергс сам взял на себя стратегическое руководство этим проектом", - сказал Дубкевич.