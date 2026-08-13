СМИ: Латвия и еще две страны закрыли России путь на чемпионат мира по хоккею
Фото: Shutterstock
IIHF не смогла вернуть россиян в игру.
В мире

СМИ: Латвия и еще две страны закрыли России путь на чемпионат мира по хоккею

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Как сообщают украинские СМИ, у РФ был реальный шанс вернуться на международные соревнования, однако, этому помешали три европейские страны.

Ссылаясь на информацию чешских и российских СМИ, украинские спортивные каналы сообщают о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) была готова постепенно возвращать сборные России, включая национальную, к чемпионатам мира.

Федерация серьез рассматривала возвращение команд страны-агрессора, но в итоге все же продлила полное отстранение всех сборных РФ до конца 2027 года.

Как выяснилось, Чехия, Финляндия и Латвия выступили категорически против и отказались голосовать за допуск россиян.

Для возвращения нужно согласие всех федераций, поэтому отстранение, которое длится с 2022 года, снова удалось продлить.

Темы

ЧехияЧемпионат мира по хоккеюФинляндияЛатвияМеждународная федерация хоккеяIIHF

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