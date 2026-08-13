IIHF не смогла вернуть россиян в игру.
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Сегодня 20:41
СМИ: Латвия и еще две страны закрыли России путь на чемпионат мира по хоккею
Как сообщают украинские СМИ, у РФ был реальный шанс вернуться на международные соревнования, однако, этому помешали три европейские страны.
Ссылаясь на информацию чешских и российских СМИ, украинские спортивные каналы сообщают о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) была готова постепенно возвращать сборные России, включая национальную, к чемпионатам мира.
Федерация серьез рассматривала возвращение команд страны-агрессора, но в итоге все же продлила полное отстранение всех сборных РФ до конца 2027 года.
Как выяснилось, Чехия, Финляндия и Латвия выступили категорически против и отказались голосовать за допуск россиян.
Для возвращения нужно согласие всех федераций, поэтому отстранение, которое длится с 2022 года, снова удалось продлить.